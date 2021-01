El líder Cornejo abandona en motos y Al-Rajhi gana en coches en la antepenúltima etapa del Dakar

La antepenúltima etapa del Rally Dakar se saldó con el abandono del líder en motos Ignacio Cornejo (Honda), que cedió el primer puesto a Kevin Benavides (Honda), y el triunfo en coches de Yazeed Al-Rajhi (Toyota), mientras que Joan Barreda (Honda) y Carlos Sainz (Mini) han acabado segundo y cuarto, respectivamente.

Esta décima etapa del Dakar, una especial de 342 kilómetros entre Neom y Al-Ula, provocó un vuelvo importante en la categoría de motos, ya que Cornejo perdió toda opción de triunfo por culpa de una caída cuando lideraba la prueba.

El chileno logró reanudar la marcha y llegar hasta la meta perdiendo casi 18 minutos sobre Ricky Brabec (Honda), que sumó su segunda victoria parcial, pero tras someterse a un examen médico se vio obligado a abandonar, por lo que la pelea por el título se queda en un mano a mano entre sus compañeros de equipo.

El liderato vuelve a manos de Benavides, pero apenas cuenta con 1:07 de renta sobre Brabec, mientras que Joan Barreda (Honda) ocupa ahora la cuarta posición. El castellonense finalizó segundo en la etapa a 3:15 del ganador Benavides y en la general se encuentra a 15:40 del liderato.

Más tranquila fue la jornada en la categoría de coches, en la que el saudí Al-Rajhi se hizo con las riendas de la especial desde el kilómetro 90 y puso rumbo a su segunda victoria de etapa en esta 43ª edición del Dakar.

Impressive drive from @Yazeed_AlRajhi , winning stage 10 with only 3 wheels 👏👏😎 #Dakar2021 @rallyedakar @dakar pic.twitter.com/7VjMxlQKLI

En cuanto a la pelea por el título, Nasser Al-Attiyah (Toyota) selló la segunda posición, pero apenas pudo recortarle 49 segundos a Stéphane Peterhansel (Mini), tercero, mientras que Sainz finalizó cuarto a 4:12 del vencedor.

A falta de dos etapas para decidir al nuevo campeón, ya que Sainz cederá su trono salvo debacle de los dos máximos favoritos, 'Monsieur Dakar' aventaja en 17 minutos al piloto catarí, mientras que el madrileño pierde más de una hora. Este jueves se disputará la penúltima jornada, una especial de 511 kilómetros entre Al-Ula y Yanbu.

2 stages to go! The rankings after the 10th stage ⬇️

For the full tables, visit 👉 https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2021 pic.twitter.com/fIw1afyxKY

— DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2021