Mike Tyson asegura que J.C. Chávez fue mejor que Floyd Mayweather

Mike Tyson es uno de los mejores boxeadores en la historia, por lo que es una de las voces autorizadas para hablar de leyendas dentro del pugilismo.

Con base en su experiencia arriba del ring, Iron Mike habló del gran legado que dejó el mexicano Julio César Chávez, a quien puso por arriba de su compatriota Floyd Mayweather, que en algún momento, se catalogó como el mejor boxeador en la historia.

"Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings", señaló en uno de sus podcast Hotboxin' with Mike Tyson.

Tyson elogió la exitosa carrera que tuvo J.C. Chávez; incluso, aún por encima de Money, puso a Sugar Ray Leonard. "Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts".

Poco se habla de la gran relación que sostiene la leyenda del boxeo mexicano con el estadounidense. Aunque en la actualidad poco se frecuentan, siempre que tienen la oportunidad, elogian lo hecho dentro del boxeo.

