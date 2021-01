Charles Leclerc, piloto de Ferrari, da positivo a Covid-19

Mientras los pilotos de la Fórmula 1 continúan en su periodo vacacional, los contagios por Covid-19 siguen presentándose. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, informó este jueves mediante sus redes sociales, que dio positivo a coronavirus, presentando síntomas leves.

"Hola chicos, espero que todos estén a salvo. Quiero informarle que he dado positivo en la prueba de Covid-19. Me controlan periódicamente de acuerdo con los protocolos de mi equipo. Desafortunadamente, me enteré de que había estado en contacto con un caso positivo e inmediatamente me aislé, notificando a cualquier persona con la que había tenido contacto", escribió.

"La prueba posterior que tomé resultó positiva. Me siento bien y tengo síntomas leves. Permaneceré aislado en mi casa en Mónaco siguiendo las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias locales. Manténte seguro y cuídate", añadió el monegasco.

Charles Leclerc se convierte en el quinto piloto de la Fórmula 1 que contrae Covid-19, aunque es el segundo que lo hace fuera de la temporada, pues durante la campaña 2020 el mexicano Sergio Checo Pérez, Lance Stroll y Lewis Hamilton fueron los contagiados. Una vez concluida la temporada, el juvenil Lando Norris dio positivo, y ahora el piloto de Ferrari.

