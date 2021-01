El PGA Tour confirmó que el WGC México Championship no se disputará en la Ciudad de México, sino en Florida, Estados Unidos, otra consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El certamen capitalino, que se disputó cuatro años en el Club Chapultepec, es el nuevo evento en territorio mexicano que es sacrificado, tras la Fórmula Uno, NFL, Grandes Ligas y NBA.

A través de un comunicado, el certamen y el circuito informaron que debido "a desafíos de logística por la pandemia, el WGC México Championship no se jugará" en el país y se modificó al Concession Golf Club en el Suroeste de Florida.

"El PGA Tour está agradecido por su asociación continua con Grupo Salinas mientras navegamos por los desafíos únicos creados por la pandemia", dijo Ty Votaw, vicepresidente ejecutivo internacional de la categoría.

This year’s tournament will be conducted Feb. 25-28 at The Concession Golf Club in the Bradenton-Sarasota area in Southwest Florida.

