Wolves realizan emotivo video para recordar los orígenes de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez se ha convertido en poco tiempo en todo un ídolo en Wolverhampton en base a sus buenas actuaciones.

Ante esto y en colaboración con los programadores del videojuego FIFA 21, los Lobos realizaron un corto pero emotivo video para recordar los primeros momentos del ariete mexicano dentro del futbol.

“Desde niño, siempre tuve una obsesión por el futbol. Vivíamos en una casa con un buen jardín y desde entonces me acuerdo que tenía mi uniforme de Jorge Campos. Hasta que un día me di cuenta que lo más importante no era meter goles, aprendí que lo más valioso era jugar en equipo”, narró el canterano del América.

Por su parte, durante el breve documental, su madre recuerda que Raúl admiraba a Carlos Hermosillo y señala que ahora le da gusto que a su hijo lo reconozcan como El titán de Tepeji.

Asimismo, se pueden ver fotos inéditas del ex de las Águilas donde tenía un uniforme rosa de Jorge Campos, además de como celebraba sus cumpleaños, con la temática de futbol.

Jiménez continúa en recuperación después de sufrir una fractura de cráneo el pasado mes de noviembre, en un encuentro entre el Wolverhampton y el Arsenal, de la Premier League.

