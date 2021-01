Óscar Valdez está listo para una guerra frente al ‘Alacrán’ Berchelt

Una de las peleas más esperadas del 2021 está cerca. Óscar Valdez tiene en la mira el objetivo de conseguir el oro en los pesos superpluma del CMB, en posesión de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, por lo que el ex olímpico espera una guerra sin cuartel.

En conferencia con los medios y a pregunta expresa de Publimetro, Valdéz señaló que una de las mejores lecciones que le ha dado su entrenador Eddy Reynoso (coach de Saúl Álvarez, Andy Ruiz, Luis Nery, etc), ha ser más defensivo sin dejar de dar espectáculo.

"Una de las cosas que más me gusta de trabajar con Eddy es que me dijo que ser defensivo no es malo, que no te convierte en un corralón. Hay defensivos que son grandes guerreros, como Juan Manuel Márquez”, explicó el ex campeón de peso pluma.

En otro cuestionamiento, encontró a Marco Antonio Barrera como una inspiración para sus encuentros, gracias a la técnica para vencer a rivales aún más grandes que él.

Por otra parte, Valdez explicó su mayor motivación para esta pelea, que se realizará el 20 de febrero en las Vegas, Nevada.

“Mi motivación está en tapar bocas, si vieran como estoy entrenando verían que no hay motivo de preocupación. No puedo regresar a mi casa con una derrota. Es mi gallinero", sentenció.

El peleador de 30 años explicó cuál es la obligación cuando hay dos mexicanos arriba del cuadrilátero.

"Vengo dispuesto a morir en la raya. No quiero ni quiero quitarme esa imagen de que dos mexicanos arriba del ring dan todo. Es una obligación que tenemos como peleadores mexicanos", explicó.

Aunque no habrá afición como en la mayoría de los eventos deportivos en los últimos 365 días, Valdéz mostró un poco de molestia ante esta situación.

"Un poco celoso de ver al Canelo Álvarez pelear con público, vaya el es la cara del boxeo, pero a mi me gustaría porque el público me ha ayudado a superar momentos difíciles. Pero que no dejen al público entrar no me desmotiva en mi sueño", explico.

Por último, mandó una sentencia para Miguel Berchelt, a quien también lo considera un gran amigo y un caballero tanto dentro como fuera del ring.

“Dice que buscará mi mandíbula, que buscará el nocaut y cuidado que el nocaut puede llegar, pero para el otro lado. No voy a dejar la cara ahí para ver si pega el ‘Alacrán’ o no”, dijo.

Óscar Valdez, de Nogales, Sonora y con un envidiable récord de 28 victorias -22 por nocaut- y cero derrotas tuvo su última pelea en julio del 2020 cuando venció a Jayson Vélez por la vía del cloroformo.

