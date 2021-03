Este sábado la ATP confirmó que Rafael Nadal dejará de ser el número dos del mundo en el ranking a partir del lunes 15 de marzo, posición que tomará el ruso Daniil Medvédev, reciente finalista del Abierto de Australia 2021, Grand Slam que perdió frente a Novak Djokovic.

A sus 25 años, Medvédev estará únicamente debajo de Djokovic, convirtiéndose en el primer jugador fuera del Big 4 (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray) en alcanzar dicha posición desde 2005.

With the release of next week's @ATPTour draws, @DaniilMedwed is confirmed to become World No. 2 in @FedEx ATP Rankings on 15 March.

Medvedev will be the 1st player in the Top 2 since 25 July 2005 other than the Big 4 of @DjokerNole, @RafaelNadal, @RogerFederer and @Andy_Murray.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 6, 2021