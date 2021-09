Escaladora pide que dejen de sexualizar a las deportistas

La austriaca Johanna Farber se vio involucrada en un escándalo durante el Mundial de Escalada 2021 que se llevó a cabo en Moscú, Rusia, el pasado fin de semana.

La escaladora reclamó ser sexualizada debido a que las cámaras de televisión se enfocaron en su trasero, mientras competía.

Las imágenes mostraron que Johanna Farber portaba un pequeño short, que tenía las marcas de tiza con forma de sus manos, ya que ella se removió el exceso antes iniciar su ascenso.

“¿Qué carajos les pasa? Ver estas imágenes en cámara lenta que se emitieron en televisión nacional y YouTube me resulta molesto y perturbador. Soy una atleta que viene a competir y ahora me siento tan avergonzada de saber que miles de personas me estuvieron viendo el trasero todo el tiempo. Debemos detener la sexualización de las mujeres en el deporte”, declaró Johanna Farber al diario Daily Mail.

La palabras de Farber tuvieron tanto eco, que la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC), su presidente y la cadena de televisión se disculparon con Farber.

“¿Cuántas veces debemos hacer las cosas mal para por fin aprender a hacerlo bien?”, expresó Marco Scholaris, presidente de la IFSC en un comunicado.

No es la primera vez que sucede algo asó. En la Copa del Mundo de Innsbruck, de junio de 2021, le sucedió algo similar a Johanna Farber.