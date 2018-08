Los Master Plus con su 'sabrosindie' y el 'cumbiatronico' estrenan videoclip

Desde Guadalajara, Los Master Plus iniciaron en el 2010 con la mezcla de diferentes sonidos, desde los regionales hasta los más modernos para crear su música, al inicio las canciones que hacían estaban basadas en piezas de otros artistas como Kings of Leon o Daft Punk que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

“Los Master Plus nace con la idea de conjugar ritmos de todo tipo de todo lo que nos gusta, no escoger solo cumbia o solo hiphop o solo electrónico, si no que mezclarlo todo y la base que se presta para todo eso es la cumbia, la cumbia combina con todo”.

El volverse virales les dio la oportunidad de ganar más público y dar rienda suelta a más de sus creaciones.“Siempre Los Master Plus ha sido bajo la idea de divertirse, de que sea fresco, que conecte con la gente”.

Artistas como Caloncho, Sabino, Camilo Lara, Gil Cerezo de Kynky, son algunos de los nombres con los que han tenido colaboraciones creando en conjunto sus piezas musicales.



Hoy a 8 años de iniciar su aventura musical están de estreno con el nuevo videoclip de su canción "El castigo" en colaboración del rapero y también originario de Guadalajara, Sabino.

Aquí te dejamos su nuevo video:



“A la gente le ha gustado mucho, es una mezcla de…son cubano, un poquito de chachacha,salsa…es como un bolerito pero tiene un toquecito de hiphop…siempre los master plus de ha llevado bien con el hiphop por que la cumbia se lleva bien con el hiphop y el rap entonces siempre nos ha gustado mucho meterlo y pues con el Sabino quedó una buena amalgama y pues está un producto bastante sabroso".

La banda estará presentándose en diferentes partes del país como Guadalajara y Mérida y también en el extranjero en el Music Tastes Good 2018 en Long Beach E.U.