El amigable vecino Spider-Man aparece en las protestas por George Floyd

El amigable vecino de Nueva York, Spiderman se hizo presente en las protestas por la muerte de George Floyd, donde sorprendió a los participantes quienes ovacionaron al arácnido; el incidente ocurrió la noche del pasado 2 de junio.

El cosplayer portó el traje del “Cabeza de Red” inspirado en la segunda entrega de la saga The Amazing Spiderman y tras escalar y acomodarse sobre un pilar del Puente de Manhattan, sacó una pancarta con un mensaje de apoyo y solidaridad a los manifestantes.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe

— Anya Volz (@AnyaVolz) June 3, 2020