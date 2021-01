¡Por un pelo! Hombre imprudente se salva de morir aplastado por un tren en la India

Un viajero de 60 años en el noreste de India escapó de ser aplastado por un tren el viernes 1 de enero cuando un oficial de policía lo ayudó a subir al andén.

Imágenes de circuito cerrado mostraron al hombre cruzando las vías en la estación de Dahisar en Mumbai cuando su zapato se atascó en la vía.

El pasajero liberó su zapato e intentó ponérselo para luego intentar volver a la otra plataforma, pero un oficial de policía le advierte que se acerca un tren.

El hombre corre hacia el otro lado de las vías y el oficial lo arrastra a la plataforma con centímetros de sobra antes de que el tren entre en la estación.

Watch | Man stuck on rail track saved just as train arrives at Mumbai station

