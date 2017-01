"La Reata" de Brozo se desnuda en Instagram para recibir el Año Nuevo

#Recuerda !!! Martes 12 de abril; engomado #Rosa, terminación de placas 7 y 8 #NoCircula #CDMX #martes #df #nocircula #hoynocircula #mask #maskgirl #mexico #mexicocity #fitfam #fitnessmodel

A photo posted by Ingrid Brans (@ingrid.brans) on Apr 11, 2016 at 8:47pm PDT