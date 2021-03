Roberto Benigni: 'Pinocho tomó mi alma por sorpresa'

Roberto Benigni es un hombre que al hablar contagia vida, humor y amor por Pinocho.

El actor italiano está listo para presentar una nueva versión, ahora bajo la dirección del italiano Matteo Garrone.

Benigni dirigió y protagonizó una versión hecha en 2002 y relató a Publimetro cómo se sintió al hacer esta reciente adaptación que se estrenará el jueves en México.

“Maravilloso. No lo podía creer. No podía creerlo porque cuando Matteo dijo que me estaba preparando a Pinocho eran suficientes esas palabras – el título Pinocho y Matteo Garrone – ya es una obra maestra en mi mente porque él hizo Tale of tales. Pensé en cómo interpreta la fantasía y la forma elegante en que hace los cuentos de hadas”, dijo el actor italiano.

Roberto Benigni hace el papel de Geppetto.

El también cineasta y escritor compartió que tiene de especial ese pequeño ser de nariz larga.

“Durante mi vida, Pinocho es un leitmotiv. Federico Fellini quería hacer Pinocho conmigo y mi madre me llamaba pequeño Pinocho porque yo nací a unos 20 kilómetros de donde nació Pinocho en Toscana. Mi lenguaje, mi estilo de vida, era muy parecido a él. No es por casualidad que Federico Fellini pensó en Pinocho toda su vida y lo consideró como un libro divino. Todas las mañanas, Fellini metía el dedo en el libro, leyendo líneas como si fuera su Biblia, su piedra de toque”.

Robero Benigni hizo a Pinocho hace 20 años, ahora le toca hacer al padre.

“Yo fui el mismísimo Pinocho, y es para mi un milagro, 20 años después poder interpretar a su padre, esto de verdad es un milagro, algo increíble, soy el único actor que tiene esta oportunidad y regalo del cielo, estoy enamorado de la historia, y no solo yo si no en todo el mundo, después de la biblia, Pinocho es el best seller en el mundo. No solo es una novela, es algo real, importante para la literatura, por que es el libro italiano mas importante, desde el siglo XIX hasta ahora. Carlo Collodi estaría orgulloso de ver esta obra dirigida por Matteo”.

Al preguntarle, cuál fue más divertido de interpretar respondió:

“Hubo una brecha de casi 20 años entre los dos. Entonces, era muy joven cuando dirigí e interpreté a Pinocho. Yo tenía la edad de Matteo en ese momento, tenía unos 50 años. Quizás fue la primera vez que alguien de esa edad interpretó a Pinocho, pero yo estaba muy emocionado de hacerlo, demasiado".

Agregó, "aún así, en este momento es perfecto que haya hecho a Pinocho antes y ahora Geppetto. Además, era un sueño trabajar con Matteo Garrone, uno de los directores del mundo con el que he soñado colaborar”.

Cynthia Erivo y Joseph Gordon se unen al elenco del live-action de 'Pinocho' ¡Destapan a los protagonistas!

Por último, compartió cómo tuvo que cambiar su manera de interpretarlo.

Legado de Pinocho

“Es un desafío para películas, imágenes e historias. Es una de las ideas más bonitas. Hay tantos elementos y lecciones contenidas en el cuento de hadas. ¿Por qué Pinocho? Es como decir por qué el sol, por qué el mar. Es un clásico como Don Quijote o Hamlet. Hay muchas versiones cinematográficas de Pinocho, pero la de Matteo Garrone, debo decir, es mi favorita”, dijo Benigni.

El distintivo rostro, de nariz puntiaguda, está en todas partes, y se ha convertido en el rostro del espíritu y la forma de vida de Italia.

Sus aventuras han permeado todos los ámbitos de la lengua y la cultura italiana.

3 preguntas a Matteo Garrone

¿Qué te provoca Pinocho?

– Es una pieza maestra, aunque no solo en Italia si no en todo el mundo, y para los directores es muy difícil resistirse a la tentación de hacer una nueva adaptación, especialmente para mí que era un impresor antes, es una obra maestra, llena de personajes y es un privilegio increíble poder hacer finalmente una adaptación, empecé a hacer mi primer storyboard cuando tenia 16 asi que, me tomó 45 años hacer la película pero finalmente lo logré.

¿Como fue trabajar con Roberto y verlo interpretar a Gepetto?

– Bueno, que Roberto aceptara fue para el regalo más bonito, no solo es uno de los mejores actores a nivel mundial si no también alguien que puede brincar muy fácilmente de un momento cómico a uno dramático, y es muy el, muy sensible pero también, como el viene de ese mundo, del mundo que describe el cuento, que es un mundo de granjeros en Toscana, un lugar pobre.

La pobreza es algo muy importante en esta historia y Roberto viene de ese mundo, así que tener a Roberto en un personaje tan importante, por que no debemos olvidar que la historia de Pinocho es una historia de amor entre padre eh hijo, es una historia de redención, es donde se da cuenta que es importante hacer algo por el padre.

¿Quedó una versión como lo soñaste?

Las Claves

Diseño. El dos veces ganador del Óscar Mark Coulier ha dado vida a Pinocho y sus amigo a través de su visionario diseño de personajes y maquillaje prostético.

Reto. Matteo Garrone con esta película, completa se viaje a través de los mundos de cuentos de hadas que comenzó con Tale of tales.

Pinocho. Con nueve años de edad, Federico Ilelapi hace el personaje real.

Versiones. Pinocho ha sido traducido a 240 idiomas y continúa siendo uno de los 50 libros más vendidos a nivel mundial.

A detalle

Estreno. La nueva versión de Pinocho llegará a la cartelera mexicana este 11 de marzo, luego de posponerse por casi un año debido a la pandemia

Esencia. El filme live action tiene como protagonistas a Roberto Benigni (Geppetto) y Federico Ilelapi (Pinocho)

Entrevista. Roberto Benigni habló de cómo fue hacer Pinocho hace 20 años y ahora a Geppeto, de Matteo Garrone

¿De qué se trata?

En esta nueva interpretación de uno de los más famosos clásicos mundiales, Matteo Garrone vuelve a las raíces de la historia de Pinocho.

Con esta versión cinematográfica, realizada con personajes reales y rodada en impresionantes lugares italianos, Garrone crea un rico mundo de fantasía misterioso y maravilloso, lleno de momentos luminosos, divertidos y conmovedores.

