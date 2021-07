Britney Spears libera su energía en topless

Britney Spears decidió utilizar sus redes sociales para manifestarse sin palabras, pero sí con imágenes que nunca aprobaría su padre, como posar en topless y decir: Oops!… I Did It Again

La cantante estadounidense señaló hace unos días, que nunca volvería a los escenarios, mientras su padre tuviera la tutela legal y le coartara todos los derechos que tiene sobre su carrera.

Mira esto: Respiradores, filtros de contaminación y robots de bacheo, así están creando estudiantes mexicanos soluciones tecnológicas

Dispuesta a continuar con su vida, la popular artista pasó de 29 a más de 32 millones de seguidores en una semana, eso solo en Instagram.

Sin utilizar un discurso especial en sus redes, la rubia cantante sigue activa en sus cuentas oficiales para demostrar que no se rendirá y seguirá con su pasión por el baile.

“Esta tutela ha matado mis sueños… así que todo lo que tengo es esperanza, y la esperanza es lo único en el mundo que es difícil de matar… ¡aunque la gente todavía sigue intentándolo!”, explicó en la corte.

Lyn May, la diosa del amor, recibe críticas al participar en ‘¡Quiero cantar!’

Paris Hilton mantiene su apoyo y la llamó “la más sexy”.

Britney Spears fortalece su #FreeBritney

El movimiento #FreeBritney (libera a Britney) ha adquirido fuerza en los últimos meses tras la emisión del documental Framing Britney Spears. Su padre, Jamie, controla el patrimonio y la carrera de la artista, de 39 años.

Pero parece, que la cantante no se rendirá y utiliza sus redes sociales para expresar que su pasión es el canto y el baile.

Gloria Trevi: ‘La vida me ha metido unas arrastradas y eso me tiene con los pies en la tierra’

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: