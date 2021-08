¡Lujosos regalos! Thalía celebra su cumpleaños con sexy body y “sin-cuenta”

Thalía es una de las cantantes y actrices más importantes a nivel internacional, quien este 26 de agostó está celebrando su cumpleaños 50 a lo grande.

¡Mira esto! ¿Cómo comprar en Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea?

La intérprete de Arrasando y Piel morena publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en el que hace referencia a las cosas que no toma en cuenta.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, destacó Thalía.

Foto: Instagram Thalía

Luciendo un sexy body con top de rayas y hombreras, la cantante afirmó que no le da valor a aspecto físico, económico o social de las personas.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”.

Te puede interesar: Thalía: Qué otras telenovelas cautivaron al público, además de la trilogía “Las Marías”

Foto: Instagram Thalía

Así celebra Thalía su cumpleaños

En medio de regalos de las lujosas marcas Dolce and Gabbana y Betteridge, la cantante también destacó que lo realmente importante es el amor.

“Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”.

Instagram @thalia

“Sin-cuenta de que cincuenta va con “C” pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”.

También agradeció a su familia y a sus seguidores por su amor y apoyo a lo largo de su vida.

“Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia”, indicó.

No te pierdas: Los 10 momentos más extraños de Thalía en internet

“Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó Thalía.

También puedes ver: