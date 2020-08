El último Blockbuster se une a Airbnb para ofrecer una pijamada ¡de película!

Un momento de nostalgia se puede revivir gracias a una nueva experiencia en el último Blockbuster del mundo.

Este videoclub, ubicado en la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos, ofrece la posibilidad de pasar la noche y pone a disposición de los huéspedes todo su catálogo, gracias a su unión con la famosa aplicación de hospedaje Airbnb.

“El último BLOCKBUSTER del mundo ofrecerá a los amantes del cine en Bend una fiesta de pijamas con el tema de los noventa por tiempo limitado, solo en airbnb”, se lee en la publicación.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020