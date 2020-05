Felipe Calderón asegura que acusaciones son cortina de humo a favor de Bartlett

Ante la polémica suscitada este fin de semana, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México no señaló al ex mandatario y su “conocimiento” acerca de las operaciones de Genaro García Luna con el narcotráfico.

Destacó que la funcionaria aseguró que esta información no fue confirmada y se sustentaba únicamente en rumores, algo que fue "tergiversado" por la revista que dio a conocer la información, aseguró en entrevista con Alejandro Cacho, del Heraldo de México.

"La propia embajadora Jacobson desmiente la afirmación que fue hecha de muy mala leche”, explicó en la entrevista.

Calderón Hinojosa también señaló que las acusaciones en su contra son parte de un desvío de la atención o una cortina de humo para evitar enfocar la atención hacia el hijo de Manuel Barlett, señalado por supuestamente vender respiradores para la atención de pacientes con coronavirus a sobreprecio.

"Mi patrimonio no llegaba ni a la tercera parte de lo que llega el patrimonio de Manuel Barlett”, señaló Felipe Calderón.

Por último acusó al subsecretario Hugo López-Gatell de actuar por política en lugar de cumplir con sus funciones.

