¿Cómo se van a evitar futuros apagones en México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves de los avances que han existido en el restablecimiento del suministro eléctrico en algunos estados del país; después de los apagones que afectaron a más de cinco millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se informó que la causa principal de este apagón masivo fue el Frente Frío 35, que afectó a gran parte de Estados Unidos, pero que en el estado de Texas provocó aumento en la demanda de gas natural, lo que dejó sin este recurso a México y a otros estados de la Unión Americana. También se informó que la CFE utiliza gas para generar más del 60% de la electricidad que distribuye en el país.

"La situación se tornó dramática el viernes en la mañana y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia para llegar en la noche a concluir con el director del Cenace, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad, de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un estado de emergencia que se organizó el viernes en la noche y empezó a operar el sábado", explicó Manuel Barlet, director de la CFE.

Los apagones afectaron principalmente al norte del país, dejando consecuencias en la principal zona industrial de México. "De esa zona depende el 47% del total de las exportaciones y genera el 79% del empleo formal", explicó a Publimetro José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de LACEN-UNAM y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS, de la UNAM.

Además, en el norte del país están ubicadas el 97% de las empresas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) y ahí se encuentran las 5 principales aduanas donde ingresa el 77% de las exportaciones terrestres a Estados Unidos.

"El gobierno mexicano debe tomar medidas ya que la actividad industrial (que se desarrolla principalmente en el el norte del país), tiene un endeble crecimiento de 0.1%. Por lo que el corte de gas y de electricidad afectará al sector manufacturero que representa el 83% del PIB industrial", explicó Martínez Cortés.

3 preguntas con

Luis Serra, director de la Iniciativa de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey

¿Qué tan severa es la crisis eléctrica en México?

La situación es complicada porque al final del día, este acontecimiento ha tenido un origen que está muy claro: el vórtice polar que ocasionó el frente frío número 35. Provocó temperaturas inusuales en el estado de Texas -en realidad en toda la parte central de Estados Unidos- lo que ocasionó un exceso de demanda de electricidad por gas natural.

El incremento en la demanda ocasionó un aumento en los precios del gas natural, que pasó de los 3 dólares por millón de BTU, hasta mil 250 dólares por millón de BTU. Esto significó precios muy altos para la generación eléctrica que está basada en gas natural.

En México, más del 70 por ciento del gas natural que se consume proviene precisamente de Estados Unidos. Y para la CFE, la matriz de generación eléctrica, prácticamente el 60% de generación eléctrica está basada en gas natural. Lo que ocurrió fue que los costos iban a ser muy altos y la CFE en una primera instancia tomó la decisión de no prender sus centrales de gas natural para no absorber el sobrecosto. Durante algunas horas las tuvieron encendidas y la afectación fue por 20 mil millones de pesos, reconoció la propia CFE.

Entonces, ¿de qué tamaño es la afectación ? Hasta la fecha se han afectado a más de 5.7 millones de usuarios del servicio eléctrico en México. También entró en vigor un estado crítico operativo, lo que antes se conocían como alertas críticas de gas natural, que emitió el Cenagas. Es el primero que emite en su historia el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

La afectación todavía es incuantificable porque el problema no se ha resuelto. No es algo que ya terminó. Y esta afectación ya tiene de entrada, esos 20 mil millones de pesos que le costó a la CFE absorber ese sobreprecio de gas natural. Habrá que sumarle todas las horas de paro que tuvieron las empresas en virtud de los apagones y por supuesto, en cuanto a la escasez de gas natural.

Para que sepamos el tamaño de este impacto falta tiempo todavía. ¿Cuándo va a terminar? Esperemos que a partir de este fin de semana las condiciones climatológicas de Texas empiecen a modificarse y que se restablezca al 100% las condiciones operativas del sistema eléctrico. Probablemente se resuelva en algún momento de la semana siguiente en México. Podría ser un poco más de tiempo, quizá una semana adicional.

¿De qué manera ayuda el racionar el consumo por las tardes como lo dijo el presidente?

La realidad aquí es que como Gobierno y como jefe del Ejecutivo, él tiene que mandar una señal de calma a la población. Hay que entender que uno podrá estar de acuerdo con la administración o no, podrá criticarla o no, pero cualquier administración federal lo que tiene que hacer -y cualquier liderazgo- tiene que enviar general de calma sus a sus habitantes. No ayuda en nada a causar más pánico.

Lo cierto es que tiene que tomar acciones y no ha tomado ninguna acción. Ese es el otro gran problema. La acción que ha decidido tomar es decir, pues que la gente, por favor, le baje a su consumo de electricidad y de gas de seis a once de la noche. Eso, digamos, es razonable porque de alguna manera lo que tienes que hacer es controlar un poco tu demanda.

Ahora bien, hay gente que hace un consumo dispendioso de esos elementos, haya crisis energética o no. Y bien valdría la pena también que hubiera una cultura consciente que supiera que el consumo eléctrico y consumo de energéticos en general, pues tiene impactos importantes en el medio ambiente y en la salud pública. Es decir, la electricidad normalmente genera contaminación. El hecho de que uno tenga un foco prendido que no se usa, haya crisis en Texas o no, tiene un impacto negativo en la sociedad.

Pero en estos momentos, resulta un poco insensible por parte del presidente pedir esas condiciones a una población que, de por sí, no tiene acondicionamiento en sus hogares para abatir el frío que está aconteciendo ahorita en el norte del país y que, encima de eso, no tiene el servicio en gran parte del día. Y todavía, cuando lo tienen, les piden que no lo usen.

Es un poco insensible, sobre todo a la luz de que no está tomando las medidas necesarias para evitar que estos problemas vuelvan a repetirse. Al contrario, justo lo quiera agravar, ¿cómo? Pues poniendo sobre la mesa una iniciativa preferente de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, que lo único que va a terminar haciendo es agravar las condiciones para que este tipo de eventos puedan seguirse dando y cada vez de una manera más frecuente y más pronunciada.

Eso es lo que creo que es importante señalar. No tanto que pida a la población ese tipo de control de demanda, sino que lo haga en el contexto de todas las demás toma de decisiones que ha estado haciendo, donde se pelea con la IP por la generación de energía renovable, donde no quiere que haya inversión en el país, porque él pretende que CFE haga todo y donde lo único que hace todos los días es señalar y cuestionar el pasado sin proponer algo que sea constructivo para el futuro de la población mexicana.

¿Cuál es el plan para evitar futuros apagones? ¿Involucra a las energías renovables?

El problema de fondo de este evento que estamos viendo, es la evidencia de que la administración del presidente López Obrador, no ha tenido ningún plan para el sector energético, en realidad. Lleva dos años y medio en funciones y lo que hemos visto son ataques a la iniciativa privada, al neoliberalismo, a los últimos treinta y seis años, pero nada propositivo, ningún plan, ninguna estrategia.

Canceló subastas de electricidad que generaban electricidad limpia a precios muy bajos. Para que te des una idea, en 2017, los precios de la generación de electricidad solar y fotovoltáica (en la tercera subasta de largo plazo que organizó el Cenace) eran de 20 dólares megawatt por hora, en promedio. El costo de la generación eléctrica, con este evento del vórtice polar, se disparó hasta 9000 dólares megawatt por hora, en ciclos combinados.

El presidente está pensando en momentos muy cortoplacistas, en una agenda político electoral que lo único que quiere es polarizar y alimentar el discurso de en treinta y seis años en que no se hizo nada. Y en realidad nunca ha habido una estrategia real de infraestructura, de diversificación, de gestión del riesgo de todos los posibles efectos que puedan afectar al sector energético y las condiciones en las que se entrega energía a sus habitantes, a los habitantes del país. No es el único frente frío que va a haber, no va a ser el último. Y además, no sólo los frentes fríos pueden ocasionar este tipo de problemas. Hay muchos eventos que pueden de alguna manera ocasionar este tipo de problemas y que van a tener un perjuicio importante.

El problema no se ha ido. Sólo se resolverá hasta que se vuelva a la normalidad en términos de condiciones climáticas y de condiciones de precio en el mercado de gas natural en la región de de Texas. Y va a persistir porque no tendremos una política energética que nos conduzca hacia un sistema energético integrado, robusto y que le pueda entregar energía de forma confiable, segura, continúa y de calidad a la población. Ese es el problema de fondo.

