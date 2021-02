Las conferencias mañaneras más vistas de AMLO en 2021

Las conferencias de prensa matutinas, conocidas también como 'mañaneras', son uno de los aspectos que han definido y marcado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Sin embargo, existen datos que muestran una baja en la atención que captan en redes sociales.

De lunes a viernes, e incluso en fin de semana cuando lo amerita, el presidente López Obrador encabeza una reunión de seguridad a las 06:00 horas, y una conferencia de prensa posterior en la que informa a los mexicanos sobre aspectos clave en la vida pública del país. Desde el 3 de diciembre de 2018, se han realizado cerca de 560 conferencias de prensa desde Palacio Nacional, la mayoría encabezadas por el presidente López Obrador, excepto las 10 que dirigió en este año la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Esto, debido a las dos semanas que el presidente estuvo en aislamiento por haberse contagiado de Covid-19.

"Nosotros lo que hacemos aquí es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras, porque antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de información, con honrosas excepciones, nada más daban a conocer lo que les convenía. Las cosas han cambiado" – Andrés Manuel López Obrador el 13 de enero de 2021, sobre si las mañaneras son propaganda electoral.

Hasta el 15 de febrero pasado, cada conferencia de prensa tuvo una duración promedio de 106 minutos. Sin embargo, han llegado a existir conferencias con duración superior a las tres horas. El integrante del gabinete que más ha asistido y participado es Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 118 asistencias y 78 participaciones. Esto, de acuerdo con los datos recopilados por el Taller de Comunicación Política SPIN.

El presidente regresó a las conferencias mañaneras el 8 de febrero / Foto: Gobierno de México

¿Dónde ver las mañaneras?

Las conferencias de prensa matutinas de Palacio Nacional se transmiten a través de las redes sociales y los medios de comunicación públicos del país. En YouTube, por ejemplo, se transmiten en tiempo real desde el canal oficial del presidente López Obrador, que cuenta con 2.49 millones de suscriptores; el del Gobierno de México, con 653 mil suscriptores y canales de medios públicos, como el Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tiene 37 mil 300 suscriptores. Además, también puede verse en plataformas como Facebook y Twitter, tanto en cuentas oficiales como en las de medios de comunicación.

De acuerdo con un ejercicio realizado por Publimetro, y tomando como referencia el canal de YouTube perosonal del presidente por ser el que más suscriptores tiene, la conferencia de prensa más vista de López Obrador en el año ocurrió el 4 de enero de 2021, con un millón 626 mil 653 reproducciones; es decir, su regreso tras las vacaciones de fin de año. La mañanera menos vista ocurrió el domingo 14 de febrero, cuando informó el plan de vacunación desde el estado de Oaxaca. La única conferencia de prensa en fin de semana de 2021.

Las cinco mañaneras más vistas de López Obrador en 2021

En el canal personal del presidente destacan

04 de enero. "En 2021 se debe fortalecer la austeridad republicana. Conferencia presidente AMLO", con un millón 626 mil 653 reproducciones

11 de enero. "Educación mixta para estados en semáforo verde y amarillo. Conferencia presidente AMLO"; con un millón 286 mil 418 reproducciones

20 de enero. "Resultados de la estrategia de seguridad durante 2020. Conferencia presidente AMLO"; con un millón 244 mil 520 reproducciones

15 de febrero. "Cambios en SEP y embajada de México en Estados Unidos"; con un millón 234 mil 701 reproducciones

21 de enero. "Continúa compromiso de regularizar al personal del sector salud"; con un millón 217 mil 293 reproducciones

El dato

La mañanera más vista en el canal personal del presidente fue "Presidente destaca diálogo exitoso con maestros de la CNTE". Ocurrió el 22 de marzo de 2019. Tuvo 5 millones 482 mil 145 reproducciones.

4 preguntas con

Luis Estrada, socio director de Spin, @LuisEstrada_

¿Qué cambios han habido en las mañaneras durante este 2021?

Luis Estrada, socio director de Spin, @LuisEstrada_ / Foto: Twitter @LuisEstrada_

De entrada duran más que antes y más que el promedio de cómo empezaron. El presidente, por lo tanto, utiliza más tiempo para atacar a los enemigos reales e imaginarios que tiene. También está la parte de Covid-19: entran menos reporteros y parecería que las preguntas no son tantas, peero en realidad sabemos que el presidente le da la palabra a quienes se sientan hasta delante y quienes ocupan esos lugares son los medios que se llaman -entre comillas- "digitales", pero que no tienen audiencia, ni anunciantes, ni pueden realmente demostrar que son serios.

Entonces creo que parte del tema es como se está usando [la mañanera] previo al arranque de las de las campañas oficialmente.

¿Cómo influyó en las mañaneras que el presidente y secretarios de Estado han dado positivo a Covid-19?

Hubo un cambio. Estuvo dos semanas la secretaria de Gobernación, mientras el presidente estuvo enfermo. Ahí las conferencias duraron menos y los temas fueron solamente los relacionados con la secretaria Sánchez Cordero.

El tema es que el presidente dice que las conferencias de prensa son un ejercicio de transparencia, información y rendición de cuentas. Pero en realidad nosotros lo que vemos es que por el contenido de lo que dice el Presidente -y de lo que no dice, lo que no contesta- parecería más bien un ejercicio de propaganda.

Estamos en medio de una crisis y una pandemia por Covid en la que todo ha sido todo un desorden. La llegada de las vacunas, la compra, los pagos, las entregas y luego pues ahora la estrategia de vacunación que han tenido que ajustar varias veces y pues parecería que van improvisando conforme van llegando las vacunas. Lo que tenemos es que el presidente no quiere hablar mucho más del tema.

Ahora el vocero de las vacunas, López Gatell, se enfermó. No tiene en quién delegar ese tema entonces. Seguridad, economía y pandemia son las tres crisis que el presidente dice que estamos saliendo; pero pues ahí están los resultados. O que él diga que tiene otros datos, ¿no?

¿Cómo van las mañaneras en rating? ¿Se ha perdido el interés?

El presidente y su equipo dicen que lo ven millones de personas, pero nunca han mostrado ni ratings, ni share, ni nada. Entonces esa afirmación es una de las que no se pueden probar, de las muchas que nosotros vamos viendo que el presidente dice en las conferencias y que no puede probar o son falsas. Prácticamente lleva más de 45 mil; 81 por conferencia.

Nosotros lo que hicimos fue ver cuál es la audiencia en Facebook que el presidente tiene, que son 8 millones de seguidores en Facebook. Lo primero que nos dimos cuenta es que ni siquiera llega al 10% en promedio de sus seguidores en Facebook. De sus propios seguidores. Entonces, eso demuestra que no necesariamente lo ve tanta gente como él dice. Y además de eso, ha ido a la baja. Ha tenido algunos picos, por ejemplo, cuando se anunció la suspensión de clases, cuando el presidente regresó de su enfermedad, pero en realidad se ha mantenido siempre a la baja y eso a pesar de que puedan e influir en con cuentas falsas o con cuentas exclusivamente diseñadas para que incrementen el tráfico.

Lo que nosotros hemos visto va a la baja. Y eso, pues también afecta al presidente. Si lo vieran millones, pues no tendría que pedir -por ejemplo- cadenas nacionales o como él le llama, cadenas voluntarias, para un mensaje.

Por ejemplo, el llamado que hizo la semana pasada a que la gente no consumiera luz de 6 a 11 de la noche. Si lo ven millones de personas, pues ese llamado hubiera tenido un impacto, ¿no? Ni siquiera demostraron si hubo o no hubo ese ese impacto. Además, el presidente repite mucho y si tuviera realmente audiencia, no tendría que repetir tanto. A lo mejor, parte del problema es que existe la conferencia y eso también es algo que nosotros decimos y demostramos. Existe la conferencia, pero no tiene el impacto noticioso porque, como repite tanto y además no demuestra lo que dice, los medios no lo llevan.

¿Sabemos quienes ven las mañaneras? Es decir, qué público tienen

Nosotros no lo podemos saber. Otra vez, porque los datos en Facebook no te dan para desagregar y saber si las cuentas son reales o no.

Tomemos una cuestión en términos de la rutina diaria de la gente de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Las personas tienen cualquier otra cosa más importante que hacer que sentarse a ver la televisión durante dos horas. Nos estamos bañando, vamos a la escuela (con pandemia o no), etcétera. Entonces, ¿quiénes lo ven? No sé. No hay forma de forma de revelar eso. Y también me parece que el gobierno no lo sabe, porque si lo supiera, hubiera ajustado el contenido en las conferencias y nunca lo ha hecho. Al contrario.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

Detienen en EU a Emma Coronel, esposa de El Chapo La polémica Emma Coronel, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta cargos de tráfico de drogas

También:

En la boca del cocodrilo, un libro para superar la violencia de género Es una obra conmovedora y reparadora. Nos regala caminos para sanar y prevenir, desde la psicoeducación. Sin esta herramienta, será imposible erradicar este mal que nos aqueja

Además:

FOTOS: Un primer día de largas filas por la vacuna en Ecatepec Desde este lunes y hasta las próximas 3 semanas se aplicarán 2 mil dosis de la vacuna de Sinovac en Ecatepec, el municipio con peor escenario por Covid

Y finalmente: