Quirino Ordaz no va a representar al PRI en España, sino a todo México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la encomienda que tendrá el todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como próximo embajador de México en España es “restablecer a plenitud” las relaciones entre ambos países.

En reunión con medios tras supervisar los trabajos en la presa Picachos, señaló que Ordaz Coppel no tiene porque renunciar al PRI, pues son parte de sus derechos y adelantó que invitará a más gobernadores salientes y a funcionarios públicos de otros partidos, incluido el PAN, a que se sumen a su gobierno y representen a México en el exterior.

“Tenemos en España buenas relaciones, a veces no como quisiéramos, con malos entendidos, pero aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones con España, porque soy un admirador del pueblo español, un pueblo trabajador, honesto, progresista, un pueblo que respeto mucho.

“El gobernador Quirino va a ayudar a que se restablezcan por completo y en muy buenos términos las relaciones con España, que sean de todo tipo, principalmente de amistad; desde luego relaciones culturales, económicas, comerciales, España es uno de los países con más inversión en México y relaciones políticas que siempre se han tenido, sólo interrumpidas durante el franquismo que esperemos que ya no siga retoñando”.

Invitación a otros gobernadores

“Presidente, ¿cuáles son esos signos y cuál sería en una frase la encomienda que le estaría dando al gobernador en España?”, se le preguntó.

“Buscar restablecer las relaciones a plenitud entre México y España, a partir del respeto mutuo, que no nos vean como actuaban, porque se los permitían los gobiernos neoliberales, que no nos vean como tierra de conquista”, contestó.

El mandatario federal adelantó que invitará a más gobernadores salientes y a funcionarios públicos de otros partidos, incluido el PAN, a que representen a México en el exterior.

“Vamos a invitar a otros gobernadores, que están concluyendo, y a otros servidores públicos que representen a México, porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México, entonces no se trata de banderas partidistas, por eso tomé esta decisión de que Quirino aún no siendo del movimiento del que yo formo parte.

“Aunque tengo licencia, estoy en retiro, yo creo que ya será para siempre porque terminando la Presidencia yo me jubilo, ya no vuelvo a meterme en asuntos políticos, pero ahora que estoy retirado, porque represento a todo el pueblo de México, entonces no es un asunto de partido”.

“¿No va a tener que dejar el PRI?, se le cuestionó.

“No tiene porque dejarlo, son cuestiones que tienen que ver con los derechos que tenemos todos los ciudadanos de participar.

“¿De qué otros partidos podría invitar?”, se le preguntó.

“De todos…”.

“¿También del PAN?”, se le siguió cuestionando.

“También..”, respondió.