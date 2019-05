Medio millón de empresas engañan y evaden impuestos

Al menos medio millón de patrones engañan y evaden el pago de impuestos; a través de simulaciones jurídico-laborales que les permiten pasar por alto los pagos y cuotas al SAT, IMSS y a organismos de seguridad social como el Infonavit e ISSSTE.

También hay empresas que cumplen parcialmente con su obligaciones, para aprovechar las ventajas que ofrece la ley; como inscribir a sus empleados en el Seguro Social y darlos de baja después de 30 días, para recibir el beneficio legal de la ampliación del servicio de salud por dos meses sin costo.

El director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup México, Héctor Márquez Pitol, explicó que dicho universo de empleadores estará bajo la lupa en los próximos meses; y será uno de los focos rojos más importantes que atenderá la reforma laboral, que aprobó el Congreso la semana pasada.

Explicó que, si bien la reforma establece tres grandes objetivos: impulsar la libertad y democracia sindical; la sustitución de las Juntas de Conciliación por Tribunales, y la inscripción del personal doméstico al IMSS, existe dos prohibiciones: la simulación de relaciones de trabajo y el registro de personal con un salario menor al real.

Estos últimos, subrayó, el especialista, son clave; porque hay miles de empresas e, incluso, instituciones de gobierno que recurren a esquemas como el pago de honorarios, derechos de autor, sindicatos, cooperativas y formación de sociedades para evadir impuestos y cuotas sociales.

“Por ejemplo: un trabajador por honorarios sería un médico… Él no es tu empleado y por eso le pagas honorarios; pero cuando una persona labora todo el día para ti, no le puedes decir eres mi empleado y cobras por honorarios; o eres socio, y por eso no tienes prestaciones.

“Eso es una evasión directa de impuestos y derechos ante SAT, IMSS, ISSSTE, Infonavit o Fovissste; sin contar los daños financieros al gobierno: afectaciones al presupuesto de hospitales, escuelas y servicios públicos.

“O bien las afectaciones contra los trabajadores; que no tienen contratos, fondo de pensión o prestaciones y finiquitos –en caso de una liquidación laboral– que correspondan al dinero que en realidad reciben", subrayó.

Afectados y el negocio de la evasión

En una entrevista con Publimetro, Márquez Pitol señaló que, aun cuando no hay estadísticas certeras, la evasión de impuestos y cuotas sociales involucra a –por lo menos– medio millón de empresas y varios millones de afectados.

Evidencio que muchas organizaciones, sobre todo privadas, registran a sus empleados con un sueldo el mínimo profesional, cercano a los cuatro mil pesos mensuales; aunque en la realidad reciben 15 mil, 30 mil o 50 mil pesos.

Con eso, detalló, los trabajadores ya tienen seguridad social: IMSS, Infonavit, aguinaldo y Afore; pero no pagan ISR, porque reciben un subsidio por tener un sueldo muy bajo; y cuando hay problemas con el monto de tus prestaciones, la empresa les dice: “tu estabas de acuerdo con el fraude”.

“El IMSS tiene 22 millones de trabajadores registrados, con un promedio de 10 mil pesos mensuales. Pero hay quienes están dados de alta con entre uno y dos salarios mínimos; que suman alrededor de cinco millones.

“Eso ya te habla de un subregistro –o evasión de obligaciones–; porque en la realidad es muy difícil o nadie podría vivir con un salario tan bajo”, apuntó el especialista de ManpowerGroup.

Por otro lado, destacó, hasta marzo de 2019 el Seguro Social sólo tiene registrado a 982 mil 900 patrones, “quienes reconocen que tienen empleados; pero de esos, medio millón tienen registrados a sus trabajadores con uno o dos salarios mínimos.

“Lo primero que hay que decir es que no hay un millón de empleadores en el país; y segundo, que es ahí es donde la nueva reforma laboral tiene objetivo fiscalizar y combatir el evasión abierta en que están incurriendo miles de empresas”, puntualizó.

Sin crecimiento no hay reforma laboral

El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, alertó que sin crecimiento económico la reforma laboral está destinada incumplir su objetivos; y sumarse al fracaso que han tenido los tres sexenios anteriores en materia laboral.

Destacó que la reforma reconoce los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos; pero para mejorar sus condiciones laborales y combatir la precariedad del mercado, el país debe crecer a tasas de 5% anual, de manera sostenida, durante los próximos 20 años.

Ello, apuntó, permitiría duplicar el valor del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; y generar las condiciones necesarias –de productividad y crecimiento económico– para abrir empleos formales, bien pagados y con todas las prestaciones de ley.

El director del IDIC destacó que, de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la actualidad existen:

40 millones de trabajadores en condiciones de precarización laboral; que ganan menos de lo que necesitan para tener una vida digna.

De esos, 32 millones de personas no tienen seguridad social, a pesar de no tener una ocupación o empleo; y 17 millones no tienen ni un contrato por escrito.

Además, menos de 10% de los mexicanos ganan más de cinco salarios mínimos; lo que significa que 90% obtiene entre tres mil 60 pesos y 12 mil 240 pesos al mes.

Mientras que las familias afectadas por la precariedad laboral –sin prestaciones e ingresos suficientes– necesitaría entre cuatro y cinco salarios mínimos, para vivir en las lineas de bienestar.

