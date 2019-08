Inversión empresarial se desploma 6.9%; signo de estancamiento familiar

La Inversión Fija Bruta –definida como el gasto empresarial en maquinaria, equipos, materias primas y sistemas para producir– registró un desplome anual de 6.9% al cierre de mayo de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con ello, apuntó, el indicador –catalogado como indispensable para impulsar la productividad, el crecimiento económico y el empleo– sumó seis retrocesos en los últimos siete meses; de los cuáles cuatro se dieron de forma consecutiva, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Inegi informó que el decrecimiento registrado en mayo se explica por un desplome anual de 8.3% en la inversión del sector de la construcción; donde el capital dedicado a proyectos residenciales cayó 7.9% y el no residencial se hundió 8.8%.

Refirió que el gasto de las empresas en maquinaria y equipos mostró una baja general de 5%, entre mayo de 2018 y el mismo mes de 2019; con descalabros de 5.9% en la inversión en los componentes de origen nacional y de 4.5% en los importados.

Aunque al interior de la inversión en insumos nacionales, el gasto en maquinaria, equipos y otros bienes registró una caída récord de 21.2%; lo cual refleja la cautela o freno a nuevos proyectos, que mejoren la producción de las empresas y generen mayores ventas y ganancias

Menos inversión tira consumo y empleo

La analista económica de INVEX, Jasmine Ceceño, explicó que, aun cuando dichos indicadores parecen lejanos de la vida cotidiana, las familias sufrirán implicaciones directas e indirectas por la tendencia negativa que registra la inversión que realizan las empresas.

Señaló que sin inversión no hay crecimiento; sin crecimiento no mejora y retrocede la producción de bienes y servicios; y cuando esto ocurre la compañías reducen las oportunidades de empleo, cierran plazas y no ofrecen mejoras salariales.

“El retroceso de la Inversión Fija Bruta no es una sorpresa; es parte de una tendencia negativa que refleja incertidumbre y desconfianza de los empresarios. Esto se traduce en menos producción, desempleo, menos consumo y un deterioro para la economía real”, donde están las familias.

“Frente a tal escenario, al que se suma la incertidumbre por la guerra comercial EU-China y las decisiones del gobierno que restringen el gasto público, los empresarios guardan su dinero, el crecimiento nacional no pasará de 0.7% y apenas se crearán 600 mil empleos en 2019”, apuntó Ceceño.

Sin inversión, hay estancamiento familiar

El consultor internacional Abraham Vergara Contreras, explicó el desplome de casi 7% en la inversión que realizan las empresas en equipos, maquinaria, insumos e infraestructura es una señal de estancamiento familiar.

Indicó que dicho comportamiento no sólo refleja el grado de incertidumbre entre empresarios e inversionistas, sino la desconfianza de la población ante la posibilidad de “perder su empleo, perder su capacidad de consumo y ahorro, y perder su estabilidad económica.

“La economía del país está estancada; los empresarios no invierten para producir más y los consumidores reducen su capacidad de gasto. Y esta situación por lo menos se prolongará durante un año más.

“Pero si las condiciones no cambian y si el gobierno no instrumenta una nueva estrategia de gasto, las empresas no sólo dejarán de invertir; sino que despedirán a los empleados con mayores salarios y abrirán plazas de uno o dos salarios mínimos.

“En tanto que los trabajadores buscarán una segunda chamba para competir la quincena; muchos caerán en la informalidad y, en casos extremos, aceptaran reducciones salariales, con tal de no perder el sustento económico de sus familias”, advirtió.

Inversión Fija Bruta a detalle

El Instituto Nacional de Estadística informó que el desplome en la Inversión Fija Bruta inició en noviembre de 2018 y se intensificó durante los primeros meses de 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En términos anuales, el indicador presentó los siguientes resultados

Noviembre: –2.1%

Diciembre: –6.4%

Enero: 1.1%

Febrero: –2%

Marzo: -5.9%

Abril: –2.4%

Mayo: –6.4%

