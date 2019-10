El 56% de jóvenes esperan que los mantengan cuando lleguen a viejos

Vivir de una pensión o ahorrar para el retiro laboral no está en el radar de los jóvenes mexicanos; por el contrario, 56% espera que “alguien los mantenga” cuando lleguen a la vejez, reveló la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Señaló que sólo 40% de ellos “cree que no necesitará” de nadie para enfrentar las necesidades económicas durante la etapa de adulto mayor; y 4% no sabe o no tiene ni idea de cómo o qué hará para cubrir sus necesidades.

Indicó que las mujeres jóvenes son las que manifiestan una mayor dependencia a que alguien las mantenga durante las últimas décadas de la vida; sobre todo en aquellas que superaran 30 años de edad.

La Amafore precisó que entre 18 y 23 años, 57% de ellas espera que alguien más se haga cargo de sus necesidades económicas durante la vejez. De 24 a 30 años, la proporción sube a 67%; y entre 31 y 40 años, la tasa se dispara a 70%.

Mientras que entre los hombres, las proporciones –para la misma categoría– alcanzan 40%, 47% y 53% respectivamente. Aunque en ambos casos queda de manifiesto que, a mayor edad, existe una tendencia más específica hacia la dependencia económica al llegar a la edad de retiro.

¿Quién pagará tu vejez?

A través de su última encuesta Ahorro y Futuro: Cómo viven los Jóvenes el Futuro, la Amafore señaló que 53% de la población de 18 a 40 años “cree” que sus hijos se encargarán de su manutención económica al llegar a la vejez.

Precisó que 12% de los integrantes de dicho sector espera que sus familiares cubra sus gastos como adultos mayores; 3% responsabiliza al gobierno y otra tasa semejante no sabe qué hará para enfrentar dichos temas.

En contraste, apuntó documento, 15% de los jóvenes y adultos jóvenes del país asegura que enfrentará los retos económicos de su etapa como adulto mayor con sus ahorros; y apenas 14% “cree que se mantendrá a través su pensión”.

Poco o nada preparados para la vejez

La Asociación Mexicana de Afores evidenció que 56% de los jóvenes del país reconocieron que llegarán a la etapa de adulto mayores sin un plan de retiro.

Ante la pregunta ¿qué tan preparado estás para vejez?, se encontraron los siguientes resultados:

8% muy preparados.

25% algo preparados.

36% poco preparados.

30% nada preparados.

1% No sabe o no contestó.

Pensiones y Afores

La encuesta de la Amafore indicó que 79% de los mexicanos de 18 a 40 años refiere que conoce o ha oído hablar de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores); contra 21% que no las conoce.

Sin embargo, apuntó, muy pocos tienen una idea clara de cuál es su función u objetivo; al grado de al ser cuestionados sobre qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra Afore, se obtuvieron las siguientes respuestas:

39% ahorrar para una emergencia; administrar o guardar dinero.

10% dinero extra.

5% seguro de vida.

5% para el retiro.

4:% apoyo.

4% agencia de banco.

3% pensión.

2% algo para los trabajadores.

1% robar.

1% casa / hipoteca.

El resto de las respuestas se relacionaron con palabras como prestaciones, instituciones, empresas, programas gubernamentales, caja de ahorro e inversión; pero 16% de los jóvenes señala que “no sabe” o no contesta.

