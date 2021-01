Se perdieron 17 mil empleos en Aguascalientes durante 2020

En Aguascalientes se perdieron 17 mil empleos y tres mil 500 empresas cerraron durante 2020, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad (Sedec).

El titular de la dependencia estatal, Alejandro González, precisó que de los 17 mil empleos perdidos ya se han recuperado 16 mil, aunque falta ver los datos diciembre, en donde seguramente habrá más pérdidas.

“Históricamente diciembre es el mes de baja de trabajadores, y no por despidos, sino simplemente por cuestiones tributarias los bajan del seguro social y los vuelven a contratar en enero, para dejar de pagar algunos impuestos”, justificó.

El sector donde más empleos se perdieron fue comercios y servicios, específicamente aquellos relacionados al turismo, aunque la construcción también fue otro de los sectores más golpeados por la pandemia.

¿Estás listo para este desafío? Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío

Resaltó que estos trabajos perdidos corresponden únicamente al empleo formal, recodando que seguramente habrá más pérdidas en el comercio informal, pues sin duda también ha sido gravemente afectada con el cierre de varios pequeños negocios.

El secretario estimó que cerca de tres mil 500 empresas se han cerrado en el estado, subrayó que esta no es una cifra definitiva pues se continúa levantando los censos correspondientes que arrojarían detalles sobre esta actividad.

Difícil cuesta de enero

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Aguascalientes, Humberto Martínez, indicó que esta será la peor cuesta de enero en los último años.

Esto es lo que debes saber sobre los multicontactos Multicontactos contra supresor de picos: lo que necesitas saber para mantenerte protegido

Aseveró que en el sector empresarial hay preocupación por la duración de la parálisis de actividades productivas, y su consecuencia directa en el ingreso de las familias por los empleos que se han perdido, pues la pandemia continuará unos meses más, por lo que es necesario diseñar estrategias que ayuden a sobrellevar las condiciones que se tendrán en el inicio de 2021.

El líder empresarial consideró que lo más importante para empezar a solucionar la crisis económica es resolver el problema de salud que la originó, ya que no habrá recuperación sostenible en tanto continúen los contagios de coronavirus, “porque las vacunas no darán resultado en el corto plazo, y se requiere de mucho tiempo para que un país de casi 130 millones de habitantes pueda considerarse inmune al Covid-19”.

Con información de La Jornada Aguascalientes