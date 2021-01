Denunciarán penalmente a Florencia Serranía por incendio en subestación del Metro

El PAN en la CDMX denunciará de manera penal a la directora del Metro, Florencia Serranía, por los delitos de homicidio culposo y omisión, tras el incendio ocurrido este sábado en la subestación Buen Tono.

En conferencia de prensa virtual, el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, y el diputado local Federico Döring señalaron que además exigen la renuncia inmediata de Florencia Serranía, una auditoría externa para confirmar el deterioro del Metro y buscar inyectar mayores recursos para garantizar la seguridad del organismo.

Andrés Atayde recordó que el Sistema de Transporte Colectivo atraviesa por la peor crisis de su historia, derivada de las omisiones de su directora y la falta de recursos para el mantenimiento de su infraestructura.

“No es un accidente, sino una consecuencia de la ineptitud, pero también de los oídos sordos. Este gobierno de Sheinbaum ha tenido la mayor cantidad de accidentes que en total ha costado la vida de al menos cuatro personas”, sostuvo.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acudió a la zona del incendio / Cortesía Gobierno CDMX

Cabe recordar que no es el primer accidente que ocurre en el Metro durante la presente administración. Hace casi un año se registró el choque de dos trenes en la estación Tacubaya que dejo un saldo de un muerto y 41 heridos. Además, en abril de 2019, una mujer murió a las afueras del Metro luegio de pedir ayuda a los elementos de la Policía de Investigación (PBI).

Al respecto, el diputado Federico Döring recordó que la directora del Metro dejó acéfala el área general de mantenimiento durante 10 meses y se aventuró a autoproclamarse como responsable de esas tareas.

“Tiene Sheunbuam también una enorme omisión, porque pasaron 10 meses sin que se nombrará un subdirector general de mantenimiento y a Sheinbaum no le importó. No estuvo atenta a la falta de mantenimiento, ni de los proyectos del STC y no supo defender seis mil millones de pesos de presupuesto para el Metro”, lamentó.

La directora del organismo aseguró que su prioridad es restablecer el servicio. / Metro

Sobre esta cuestión, Florencia Serranía se limito a contestar: “Yo soy la directora del Metro”. Mientras que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum la arropó y señaló que ha hecho un buen trabajo.

