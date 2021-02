No me he enfermado porque tomo mucha Vitamina C: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que sigue trabajando en el edificio de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la avenida Bucareli, en la colonia Juárez. Además, señaló que que no se ha enfermado porque toma "vitamina C, vitamina D y Omega 3".

"Entre otra de las críticas decían que yo no había asistido a la secretaría de Gobernación. Es falso. No he dejado de ir desde que el señor presidente me nombró. Y no he dejado de ir a Bucareli todos los días. Todos los días he estado ahí. Y afortunadamente no me he contagiado ni me he enfermado porque tomo mucha vitamina C, vitamina D y Omega ", aseguró la funcionaria.

Sánchez Cordero ha sido reconocida por utilizar cubrebocas durante las dos semanas que ha estado al frente de la conferencia matutina. Sin embargo, en junio de 2020, afirmó que no usaba cubrebocas porque está 'blindada' contra el coronavirus con unas gotas de nanomoléculas con cítricos.

“Yo no, no no, yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanomoléculas con cítricos. Yo las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos, que van directamente a destruir los virus”, respondió la titular de la Segob cuando fue cuestionada sobre el uso de mascarillas.

En su momento la funcionaria señaló que este producto se lo distribuyó a todos sus colaboradores, así como a los gobernadores de Querétaro, Hidalgo y Tabasco, Francisco Domínguez, Omar Fayad y Adán Augusto López, respectivamente. No obstante, dieron positivo a Covid-19.

También el senador Martí Batres compartió una imagen del producto desarrollado por científicos mexicanos y cuyo costo es de 499 pesos.

