Desaprueban vecinos gestión de Vidal Llerenas en Azcapotzalco

Más del 60% de los habitantes de Azcapotzalco reprueban la gestión de Vidal Llerenas, quien, a pesar de esto, buscará la reelección en las próximas elecciones.

De acuerdo a la última encuesta de Consulta Mitofsky sobre los alcaldes y presidentes municipales, Vidal Llerenas tiene un porcentaje de 36.3% de aprobación y se encuentra entre los peores evaluados.

Por lo anterior, vecinos de las colonias El Rosario, Clavería, El Arenal, Reynosa y 2 de abril se manifestaron para que Vidal Llerenas ya no continué como alcalde al asegurar que en tres años no se han visto los cambios prometidos, por ejemplo, en materia de seguridad.

Y es que, durante enero, por ejemplo, los delitos sexuales aumentaron en Azcapotzalco, según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

En tanto, durante 2020 se reportaron en la alcaldía 10 mil 110 delitos, aunque pudieron ser más, pero la pandemia lo impidió.

Al respecto, Vidal Llerenas comentó que durante febrero de 2020 la incidencia delictiva también va a la baja, pero algunos usuarios criticaron sus datos.

“Esas cifras como siempre no cuadran con la realidad, ha aumentado el robo, sobre todo, de autopartes, que los afectados no denuncian es otra cosa y eso no se ve reflejado en los reportes. Los que SI vivimos en la alcaldía sabemos que son cifras a modo”, reclamó la usuaria @Geraldy16969825.

Esta incidencia delictiva ha generado que la percepción de inseguridad en Azcapotzalco sea de 73%, de acuerdo al Inegi, superando la media nacional que es de 68%.

Inseguridad por las nubes

Algunos problemas de inseguridad que detectaron los vecinos hace unas semanas, según reportó México Unido contra la Delincuencia, fue que particularmente en la colonia Santiago Ahuizotla, existe el desplazamiento forzado por la inseguridad, pues son constantes las extorsiones, secuestros, narcomenudeo, peleas en las calles y tiroteos en la vía pública.

“Las personas cambiaron de residencia dentro de CDMX o fuera de ella, buscando alojamiento con familiares en la alcaldía o en la zona conurbada de CDMX, alejándose de la violencia e inseguridad que vivían en sus hogares”, señaló el organismo.

Por su parte, en la Unidad Habitacional Cuitláhuac, los vecinos detectaron la existencia de un grupo de jóvenes acosadores de mujeres. En particular, detectaron el abuso sexual en contra de una vecina de la Unidad, quien además fue brutalmente golpeada por el agresor.

