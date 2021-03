Luis Niño de Rivera: “La banca está lista para catalizar la economía de México”

De cara a la 84 Convención Bancaria, que este año se celebrará de manera virtual, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, expresa a Publimetro la disposición de la banca para apoyar al gobierno en lo que se requiera para avanzar en el proceso de vacunación, que será la vía para reactivar la economía tras la pandemia de Covid-19 y refrenda el compromiso para ser un catalizador de la economía.

¿Cómo luce la recuperación económica tras la grave caída debido al Covid-19?

– Lo más importante de la recuperación económica está en el programa de vacunación, en la medida que se vacune a más gente de manera expedita, vamos a tener posibilidad de regresar a recuperar las actividades productivas y el ingreso de la población, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas y las personas físicas con actividad empresarial, que son probablemente los sectores más afectados por la contracción económica y el confinamiento; en las Mipymes está el 68% del empleo y al recuperar empleo recuperamos consumo y el consumo es el 62% del Producto Interno Bruto, entonces ahí está la clave de qué es lo que necesitamos hacer.

La población está permanentemente buscando mejorar su situación económica, esa es la naturaleza de una economía como la nuestra, por eso tenemos 1.3 millones de establecimientos comerciales, de los cuales la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que superar el confinamiento con un programa de vacunación efectivo y expedito.

Estamos dispuestos a colaborar para que se acelere el proceso, esto es, toda la iniciativa privada, desde el Consejo Coordinador Empresarial y la banca en particular, estamos disponibles y dispuestos a ayudar en lo que se pueda; si solamente queda en manos del gobierno, tendrá un ritmo menos acelerado que si aprovechamos toda la infraestructura de la iniciativa privada.

¿De qué manera la banca apoyará la reestructuración económica?

– Lo hacemos todos los días. Tenemos 1.4 billones de pesos en recursos disponibles para prestar, todos los días dialogamos con nuestros clientes, hemos hecho los diferimientos de abril a julio; las reestructuras de agosto a enero, y continuamos reestructurando todos aquellos créditos que necesitan más plazo para recuperarse.

La labor de la banca es ser un catalizador de la economía y eso hacemos diario, esa es nuestra tarea.

Inclusión financiera supera metas

¿Los avances de la inclusión financiera sufrieron alguna desaceleración por la pandemia?

– En los últimos 24 meses hemos seguido creciendo la presencia de la banca en los municipios del país que no la tenían, al cierre de 2018 estábamos presentes en solamente mil 900 y tantos municipios, de los dos mil 457 que hay en el país; hoy estamos presentes en aproximadamente 200 municipios más, llegamos a más de dos mil 100.

Hemos continuado con eso porque es el planteamiento que hicimos a partir del 22 de marzo de 2019, en la Convención Bancaria 82, que íbamos cubrir todos los municipios del país en el término de la administración del presidente López Obrador y el trabajo que hemos venido haciendo nos permite ahora proyectar que lo vamos a lograr a mediados o fines de 2023, o sea, antes del plazo establecido.

¿Qué tanto se aceleró el uso de las herramientas digitales?

– La banca digital es algo en lo que venimos trabajando desde hace ya siete años. Hace 24 meses teníamos 17 millones de aplicaciones en teléfonos inteligentes, hoy tenemos 30, y tenemos 40 millones de contratos firmados.

La pandemia sí ayudó a crecer ese volumen transaccional, pero es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Se aceleró, pero no hubiera ocurrido si no hubiéramos metido toda esa infraestructura previamente.

Medidas de ciberseguridad

Ante las amenazas cibernéticas, ¿los clientes de la banca tienen la certeza de la protección de sus datos y recursos?

– La banca invierte anualmente más de 30 mil millones de pesos en tecnología y una parte muy importante es en ciberseguridad. Obviamente, con el crecimiento de la operación digital en la banca, la ciberdelincuencia ve mayor volumen transaccional y mayor oportunidad para delinquir, pero nosotros todos los días desarrollamos o compramos nuevas herramientas tecnológicas para proteger el negocio de nuestros clientes y el negocio de nuestros bancos: las bases de datos, los sistemas operativos, los accesos, y tenemos ahora una campaña muy intensa en los medios de difusión para alertar a la población, a los usuarios de servicios bancarios para que no se dejen engañar, no se dejen sorprender, los bancos no hablamos por teléfono o no pedimos en una página web los datos que ya tenemos, que son el NIP, el número de cuenta, número de la tarjeta, no los pedimos.

No minimizo la importancia de que a cualquier persona le saquen dinero de su cuenta, porque es el patrimonio propio, y aunque fuera un caso hay que atenderlo. Nosotros hacemos entre 144 y 145 millones de transacciones por día en la banca, y los casos de denuncia por abuso o por fraude, no llegan ni al 0.5% de las transacciones.

¿La banca electrónica incrementará la inclusión financiera?

– La banca electrónica ayudará mucho, entre más remota sea la ubicación, con telecomunicaciones tiene su banco en el teléfono. Ese es el camino más efectivo para la inclusión financiera y la bancarización.

¿De qué manera refuerzan la educación financiera hacia sus clientes?

– Tenemos programas muy robustos en cada institución. En 2019 tuvimos una muy buena Semana de Educación Financiera en noviembre, en el Altar de la Patria, en Chapultepec, y tuvimos más o menos 117 mil visitas en la semana; el año pasado lo tuvimos que hacer digital y tuvimos más o menos 400 mil visitas en las pantallas, se hizo realmente una Semana de Educación Financiera nacional, y eso solamente demuestra el interés que hay de tantas personas.

Inversiones de gran calado

¿En cuando a los grandes proyectos de infraestructura, como banca tienen una preocupación de que corran riesgo por el cambio de reglas de operación?

– Para que el país avance, necesitamos también reactivar la Inversión Fija Bruta, que se traduce en planta, equipo e infraestructura, ha venido los últimos 24 meses en una caída relevante, en una contracción, la tenemos que reactivar porque eso también genera empleo. Necesitamos tres cosas, lo primero es apego irrestricto al estado de derecho; lo segundo es reglas claras y permanentes, que no nos cambien las reglas de inversión o por industria o por tipo de actividad, y finalmente necesitamos que defina con precisión el gobierno federal dónde quiere invertir, en qué tipo de infraestructura y dónde están los espacios para la iniciativa privada. Si tenemos esos tres puntos claramente definidos y permanentes, vamos a tener confianza, que es el único elemento que vale al final del día para poder invertir, tener confianza.

Estamos listos para ir de la mano con los proyectos, esa es nuestra chamba, pero no todos los proyectos requieren financiamiento bancario, hay algunos que hacen emisiones deuda en los mercados, otros que se acercan a fondos de inversión, hay muchas formas de financiar estos proyectos.

Los retos de la banca

¿Cuáles son sus logros como presidente de la ABM y qué pendientes quedan?

– Recibí de Marcos Martínez (entonces director general de Santander México) la presidencia de la ABM en un proceso permanente de trabajo, no es que queden pendientes, hay muchas tareas y esas están todavía ahí; por ejemplo, el tránsito a la banca digital tenemos que continuar, la cobertura de todos los municipios que faltan tenemos que continuar, la ciberseguridad, todos los temas que hemos tratado son permanentes, no es que queden pendientes.

Los proyecto más relevantes que desarrollamos en cuestión social fueron el crecimiento de la presencia de los bancos en los municipios para la inclusión financiera y las cuencas lecheras del sureste, que ya son una realidad. Este último es un ejemplo de cómo trabajando la iniciativa privada y el sector público podemos lograr cosas interesantes, esto es, ya le estamos dando financiamiento desde el año pasado a pequeños productores de leche en el sureste para mejorar el manejo de su ganado, la sanidad, la inocuidad, la alimentación, su infraestructura y también su genética.

Aún con todas las dificultades que implica la pandemia, ¿cómo llega la ABM a esta Convención Bancaria?

Vamos a tener dos eventos presenciales muy reducidos para cumplir con las reglas de sanidad de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud, en el patio del Club de Banqueros, el resto va a ser digital, pero hemos decidido ampliar la presencia y los participantes en la Convención Bancaria de dos maneras: una, en una plataforma vamos a poner a todos los asistentes del sector bancario, proveedores, autoridades, etcétera, y en otra plataforma invitamos a estudiantes universitarios, a Jóvenes Construyendo el Futuro que ha trabajado en la banca, y a migrantes, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior; vamos a hacer una convención abierta y plural para que tengan muchas personas oportunidad de escuchar los temas que ahí se ventilan, vamos a tener aproximadamente entre cinco y seis mil participantes, que es un cambio radical respecto a cómo se hacían las cosas antes.

CV

Luis Niño de Rivera Lajous Formación: Es licenciado en Administración de Empresas, especializado en mercadotecnia, por la Universidad de Indiana y cuenta con maestría en Negocios Internacionales y Política Internacional de la Universidad de Nueva York.Trayectoria: Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Además, entre otros cargos ha sido ejecutivo en Banca Confía, Citibank Nueva York y Citibank México, conductor y deportista.

Cuenca Lechera Sur- Sureste, ejemplo de bancarización e inclusión

El programa fue dado a conocer el 19 de agosto de 2019 y ya está dando resultados, con el acompañamiento de recursos de la banca, resaltó Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, en entrevista con Publimetro.

Su premisa fue conjuntar esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo de la cadena de valor bovino-leche en la región de Chiapas, Tabasco y sur de Veracruz, para mejorar e incrementar su productividad bajo un esquema de integración de todos los actores que participan en la cadena de valor.

El proyecto busca reducir las importaciones de leche y lograr la autosuficiencia alimentaria, e implica la participación de diversas instituciones gubernamentales ABM y FIRA.

