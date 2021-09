Dice que es humano… Justifica el ‘Cuauh’ juego de golf en plenas inundaciones en Morelos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, justificó que el pasado sábado haya preferido jugar golf mientras comunidades del estado se encontraban bajo el agua.

Reforma dio a conocer el lunes que comunidades de cuatro municipios de Morelos enfrentaban el desbordamiento del Río Yautepec y la Laguna Seca al mismo tiempo que el ex futbolista jugaba golf.

“Yo no le veo nada de malo, tengo una muy buena relación con Elías (Ayub) y me marcó; me vine a desayunar con él. Y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar pádel, jugar futbol y nada más. Lamentablemente así es la política, pero bueno, no pasa nada y nosotros seguimos trabajando”, justificó el gobernador.