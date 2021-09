¡Adiós a las dudas! Habilitan sitio para avisar a los automovilistas cuando no circulan

Al día, Locatel recibe aproximadamente dos mil 500 llamadas de automovilistas confundidos con el programa Hoy no Circula.

Para hacerles la vida más fácil y liberarlos de esta duda, que parecería obvia, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) habilitó el sitio de internet ‘Hoy no Circula‘ desde donde los automovilistas podrán ver qué día no van a circular durante los siguientes seis meses.

Además, tendrán la oportunidad de agregarlo a su calendario y registrarse para recibir notificaciones en caso de contingencia ambiental.

“Cada semana Locatel recibe 18 mil llamadas de personas que quieren sabe si X día circulan o no. Cada semana periódicos sacan notas los sábados para aclarar quién circula y quién no. Un problema recurrente de facilísima solución que no nos habíamos tomado en serio”, precisó el director de la ADIP, José Merino.

Al ingresar al portal, los automovilistas sólo tendrá que ingresar su número de holograma y último dígito de su placa. Si desean recibir las notificaciones, tendrán que proporcionar su número de celular.

En el último año, de acuerdo al tercer informe de labores de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fueron sancionados 16 mil 904 automovilistas que transitaban en un día que tenían restringido.

“En el periodo reportado sancionamos a mil 115 vehículos que generaban emisiones contaminantes excesivas, 11 mil 708 que circulaban sin verificación vehicular y 16 mil 904 que transitaban en un día restringido, dando un total de 29 mil 727 vehículos sancionados en dicho periodo. A lo largo del periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021 se han sancionado un total de 275,646 vehículos”, destaca el informe de la jefa de gobierno.

Crítica al portal Hoy no Circula

En redes sociales, las reacciones a favor y en contra de esta medida no se hicieron esperar.

“Un bot en Whatsapp hubiera estado también padre, incluso podría decir que mejor; supongo que las personas que marcan tampoco están acostumbradas a usar páginas web en su celular”; “Es bueno dar opciones a los ciudadanos, pero es también de muy poca responsabilidad personal no saber las reglas básicas de un programa que tiene mas de 20 años”, fueron algunas de las reacciones.

FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO.COM

Al respecto, el diputado local del PAN Gonzalo Espina, precisó que esta medida no llega a todos los sectores de la población, sólo a los privilegiados.

“Pónganse a pensar en el señor o la familia que sale diario a vender sus verduras a los tianguis con su camioneta, y no cuenta con internet o a veces, mucho menos con un celular para estar consultando el calendario”, precisó.

De igual forma, mencionó que José Marino no ha logrado posicionar a la Ciudad de México a la vanguardia en tecnología. “Promover aplicaciones o portales para el Hoy No Circula, no es incluyente”.

