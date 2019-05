‘Otro palo, un segundo año con una noche nefasta’: Bartomeu

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, no dudó en calificar de "otra noche nefasta" la eliminación del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones ante el Liverpool, que comparó con la sufrida el pasado año ante el Roma.

¡Liverpool logra la hazaña y elimina al Barça de la Champions!

'Ramses', la nueva maldición del Barcelona en Champions League

"Otro palo. Ya tuvimos el año pasado uno contra la Roma. Es muy difícil de explicar por qué el año pasado perdimos con la Roma en un partido que nos metía en las semis y hoy también. No hay explicación, un segundo año una noche nefasta", señaló Bartomeu en declaraciones a Movistar.

En este sentido, el presidente barcelonista aseguró que prefería no buscar "en caliente" explicaciones a la eliminación, tras los tres goles de ventaja que dejó escapar el conjunto azulgrana en el partido de vuelta.

"Habrá muchas, pero ahora en caliente prefiero no dar explicaciones. Ya habrá tiempo para reflexionar. Ahora tenemos una final de la Copa del Rey en las próximas semanas, ya lo hablaremos y tendremos tiempo para reflexionar", indicó Bartomeu.

Por quinta vez Barcelona recibe cuatro goles en fase eliminatoria de Champions

Bartomeu no encontró explicación tampoco al cuarto gol del Liverpool, que decantó definitivamente la eliminatoria del equipo inglés y que llegó como consecuencia de un fallo colectivo de la defensa barcelonista.

"No la verdad es que no. Seguramente por sorpresa, había un cierto despiste, la verdad es que no lo sé, no he hablado con el entrenador ni con ningún jugador todavía, pero ese cuarto gol ha enfriado totalmente el ambiente del equipo", afirmó el presidente.

No obstante, Josep María Bartomeu, que pidió disculpas a los aficionados por la eliminación, insistió en la necesidad de "levantar el ánimo" para afrontar la final de la Copa del Rey que medirá al Barcelona con el Valencia.

Klopp: ‘No sé cómo lo han podido hacer mis jugadores’

"Ahora estamos todos muy calientes por la eliminación, pero hay que levantar al equipo, a los jugadores, a los técnicos, a todos, porque hay una final de la Copa del Rey con el Valencia en unas semanas y hay que intentar ir con todos los ánimos posibles, aunque hoy y mañana van a se días difíciles para todos", afirmó Bartomeu.

El presidente azulgrana no quiso tampoco valorar la alineación de Ernesto Valverde, que repitió el mismo once que ya utilizó en el partido de ida.

"Es fácil decirlo ahora. Los técnicos han considerado una alineación y decide poner a los que están mejor. Hasta que nos han metido el tercer gol siempre había la opción de meter un gol, pero ha llegado el tercero y luego el cuarto", concluyó Bertomeu.

