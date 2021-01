Cruz Azul desmiente a Hugo Sánchez: "creo que malinterpretó las cosas"

Cruz Azul continúa en el ojo del huracán. Tras las polémicas declaraciones de Hugo Sánchez sobre la razón por la que no firmó con la Máquina, tras una reducción salarial al acuerdo que tenía con la directiva, Jaime Ordiales salió a desmentir todo lo dicho por el ‘Pentapichichi’ y explicó que hubo cosas con las que la directiva no estaba de acuerdo.

“Nunca, nunca lo haría, no pasa por mi mente, se me hace algo que no va conmigo ni con Cruz Azul. No sé por qué hizo esa aseveración. Yo platiqué con Hugo, de que en cinco días se difundieron mentiras, situaciones que hubo diferencias en las negociaciones con sus representantes, con él hicimos las negociaciones. Al consejo no le agradó la propuesta, esa fue la razón, Cuando yo regresé la llamada al club me dijeron ya no vamos a continuar con Hugo, no vamos a ir con un perfil tan alto”, aseguró Ordiales en entrevista con ESPN.

El director deportivo de Cruz Azul también señaló que, a pesar de tener un acuerdo, en una negociación puede pasar cualquier cosa.

“Hugo fue un caballero, me extraña esto que comenta. Tuvimos charlas muy amenas, muy de futbol, de gente que le gusta esto. La realidad es que como en toda negociación, puede pasar cualquier cosa y aquí hubo cosas que no permitieron llegar a un arreglo. Esto da muchas vueltas, se lo comenté cuando le di las gracias por atenderme, por ser una opción importante para el equipo", refirió el directivo.

Por último, Ordiales también explicó que una de las limitaciones para que llegara cualquier técnico, fue el presupuesto con el que cuentan, ya que no se puede sobrepasar.

“Yo estoy sorprendido por la aseveración de Hugo; perdóname pero en ningún momento, lo puedo asegurar, le ofrecí al equipo en esas circunstancias. Él tampoco condicionó, no quería traer a más gente. Platicamos muy bien tranquilos, hubo cosas que se dan en cualquier negociación, que no permitieron que avanzaran. Estábamos negociando diferentes situaciones, pasa indirectamente porque subía el presupuesto que yo tenía como tope y no se pudo conseguir", finalizó.

Cruz Azul firmó a Juan Reynoso como su nuevo entrenador de cara al Guardianes 2021, tras la renuncia de Robert Dante Siboldi, posterior a la eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf.

