Shaquille O’Neal arremete contra las estrellas actuales: ‘Son vagos y blandos’

Un nuevo mensaje en contra de la actual NBA. Shaquille O’Neal mandó un mensaje a las nuevas estrellas de la liga y afirmó que son vagos y blandos.

Durante el programa con Robert Horry, la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles criticó a los jugadores actuales, además de la idea de formar ‘super equipos’.

“Las palabras que odio es que es esta nueva era. Nosotros vimos la era anterior a la nuestra y nosotros competíamos.

Hoy los chicos se están volviendo realmente vagos y blandos y quieren que gente como yo o Big Shot Rob [Robert Horry] les mostremos respeto”, afirmó Shaquille 0´Neal.

Por otro lado, recordó que él pudo formar equipos de ensueño con Hakeem Olajuwon (Ex figura de los Rockets de Houston) o Tim Duncan.

“Escucha, si supiera que estaba bien, después de que Houston me patease el culo en el 94, me habría juntado con Hakeem Olajuwon o me habría ido a jugar con Duncan en el 99.

Pero preferí no hacerlo. Me lamí las heridas y me propuse ganar a estos jugadores. Y lo hice”, sentenció Shaquille O’ Neal.

Por último, también criticó la forma en que los jugadores reciben los mensajes de otras estrellas o de los aficionados en redes sociales.

“Cuando Kareem (Abdul Jabbar) me hacía una crítica constructiva la cogía. La escuchaba y la acoplaba a mi juego para llevarlo a otro nivel.

Hoy no. Hoy estos chicos son como ‘pudding pops’ [helados] que se derriten”, finalizó.

Shaquille O’ Neal jugó en seis equipos en la NBA (Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics), en donde consiguió cuatro títulos.