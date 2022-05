¿Los viernes 13 son de mala suerte? Esto es todo lo que tienes que saber de este día

Hoy es viernes 13, día en que las personas con paraskevidekatriafobia (personas que tienen un temor profundo ante el viernes 13), prefieren andar con precaución, pues en la cultura popular se socia con la mala suerte, desgracia y fatalidad, así como los martes 13, por lo que se evita tomar decisiones importantes, como iniciar un trabajo, casarse, salir de viaje, entre otras actividades.

Dicha fobia previene del griego: paraskevi (viernes), dekatria (trece) y fobia; sobre el día en que se considera de mala suerte, El Clarín explica que se debe a la región del mundo, pues en Estados Unidos y países de habla inglesa se considera a los viernes, mientras que en hispanoamérica son los martes y en Italia son los viernes 17.

“La idea de que el viernes 13 es un día, cuanto menos, desafortunado tiene sus raíces en un hecho histórico fundamental que tuvo lugar el viernes 13 de octubre de 1307, en la época de templarios. Sucede que aquel día, la Santa Inquisición capturó y arrestó a la orden de los caballeros templarios en París, fue una gran masacre, en la que se quemó en la hoguera a todos ellos”.

Amigos #FelizViernesATodos el viernes 13 asociado a la mala suerte, ya que un viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y quema de todos los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía y sodomía, acabando así con los templarios. pic.twitter.com/4R8DEfKMu2 — A & D 💕☕🐱🐶🏖💕🐾🐾 (@artdesing16_2) May 13, 2022

Además, a lo largo de la historia se contribuye a reforzar esta idea de asociar la mala suerte con un día es específico, como es al caso del cine con la película “Viernes 13” del director norteamericano Sean Cunningham, cinta mundialmente conocida por el personaje del multihomicida Jason Voorhees y que se estrenó el viernes 13 de junio de 1980.

Algo que quizá no se conozca mucho es que la película se inspiró en el libro “Viernes, el XIII”, que fue publicado por Thomas Lawson en 1907.

¿Por qué se considera un número de mala suerte?

Asignar alguna característica especial al número de los días también se ha realizado desde cientos de años, por ejemplo, en Babilonia se designaba al mes 13 de los años bisiestos como “cuervo de mala suerte”, mientras que en China se la calificaba como “señor calamitoso”.

Mientras que en la Biblia, el fin del mundo comienza en el capítulo 13 del Apocalipsis, ese número también se refiere a Judas, que era el decimotercero participante de la última cena, además que de acuerdo con ese texto, la muerte de Cristo ocurrió un viernes.

“La mala fama del 13 puede también tener que ver con la carta del Tarot que lleva ese número, se le llama El Arcano XIII y su lámina no lleva más que el número, no va escrita la palabra muerte, simplemente para no nombrar ni ver ese vocablo. Está representada por un esqueleto, que lleva una guadaña en su mano izquierda con la que corta cabezas y hierbas”.

Sin embargo, no hay ninguna razón científica o comprobable que demuestre que los martes o viernes 13 sean de mala suerte, pues como se mencionó, en Italia se considera a los viernes 17 como un día de malos presagios, como se puede leer en este texto de National Geographic.

“En Japón y China el día 4 en general se asocia con la desgracia, ya que su pronunciación original es shi, que también significa muerte. La fobia al cuatro es tal que los japoneses crearon una lectura alternativa para el número, que pasó a pronunciarse yon. Y de seguir fijándonos en todos los episodios desgraciados para cada cultura del mundo, probablemente ningún día del mes estaría libre de culpa”.

