Exhibir a detenidos en “la mañanera” podría dejarlos en libertad

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está realizando una nueva sección de los informes de Seguridad mensuales, en la que se exhibe a los presuntos delincuentes detenidos en crímenes contra la ciudadanía; sin embargo, este acto podría afectar al proceso judicial y provocar fallas en la integración de las carpetas de investigación, por lo que podrían terminar en libertad, afirman especialistas a Publimetro.

El presidente dijo en la conferencia de prensa matutina que crímenes como el de la periodista Lourdes Maldonado tienen su raíz en la descomposición del periodo neoliberal y que en su gobierno no se permite la impunidad, por lo que harán la exposición correspondiente mes con mes.

“En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia —lo que pasa que lo digo y lo digo, y parece como si no se escuchara— la diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad”, dijo López Obrador.

“Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda de malhechores; ahora no, entonces podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer, y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos siempre, casi siempre se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, y en este caso nos vamos a ir a fondo”, añadió el mandatario.

Como ciudadanía, debemos informarnos más sobre cómo se dan los procesos y cuál es el camino correcto. — Velda Gámez, profesora de Derecho del Tec de Monterrey

Opositores lucran con la tragedia: AMLO

López Obrador reiteró que sus adversarios son “hipócritas y deshonestos”, ya que utilizan estos hechos delictivos para atacar a su gobierno. “Traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo, ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios”, consideró.

“Son tiempos de zopilotes. Hablaban de que aquí estuvo la compañera. En efecto, y estuvo aquí haciendo su denuncia, como vienen todos, porque hay libertades”, comentó el presidente, añadiendo: “Dicen: ‘Fue a pedir protección al presidente y miren lo que pasó’, como si no lo hubiésemos atendido a la compañera, como si no nos hubiese importado y se dejó sin protección, porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa”, dijo AMLO.

El presidente confirmó que la periodista Lourdes Maldonado no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal. Sin embargo, “de todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos, y por eso trabajamos todos los días”, destacó el mandatario.

4 preguntas con

Velda Gámez, profesora de Derecho del Tec de Monterrey

¿Afecta la exhibición de detenidos a su debido proceso y a garantías como la presunción de inocencia?

Claro que afecta, es como un señalamiento público de lo que está pasando. Es hacer circo de lo que está pasando. Al final del día, la garantía del debido proceso no es sólo constitucional, es un derecho humano que tenemos todos, por el simple hecho de que no se nos puede acusar sólo porque sí.

Creo que está confundiendo mucho la transparencia judicial con un proceso. La transparencia se da cuando ya está la sentencia, cuando hay algo firme. Y si hablamos de transparencia, sabemos que nuestra justicia no se ha caracterizado precisamente por serlo.

Hacer señalamientos de esta índole, va a estar tocando garantías como el debido proceso, presunción de inocencia y derecho a un juicio justo. Está afectando una parte fundamental de nuestra Constitución, en los artículos 14º y 16º. Y es poner en exhibición a la gente sin saber quien fue quien cometió el delito. Por eso en el proceso se va cambiando el nombre de las personas, hasta que haya algo firme.

Está violentando también el artículo 11 de la declaración de los derechos humanos, y pareciera que estamos tapando el sol con un dedo. No se está reparando el daño, que es uno de los objetivos del derecho penal moderno. Simplemente es como estar gritando al aire “miren, fulano, perengano”, cuando no hay un proceso que lleve todas las de la ley.

¿Esta propuesta del presidente es meterse en terrenos del Poder Judicial?

Si, es invadir a un poder y lo que está diciendo es -técnicamente- “voy a exhibir lo que está pasando” y eso va en contra de un proceso justo. Toda persona tiene derecho a un proceso justo, no sólo en materia penal, sino en cualquier materia, y eso, en todo momento, va a estar poniendo el dedo en el reglón de esos procesos. Hay que ver bajo qué esquema los va a estar presentando.

En caso de que continúen con esta propuesta, ¿Cómo se debería de hacer para evitar los efectos contrarios?

Para empezar, respetar cada uno su cancha. El Poder Judicial ya tiene mucho en qué trabajar en sí mismo. No puede abrir carpetas de investigación a la luz pública de esa manera, porque entorpece la carpeta de investigación y hemos visto muchos casos de incluso libertades y demás por mala ejecución de carpetas de investigación.

Todavía que estamos trabajando mucho en que las carpetas de investigación sean adecuadas y que se lleven a las instancias correctas, pues -de repente- destapar y dar nombres o datos va a obstaculizar la justicia; que es lo que deberíamos de estar buscando: un país más justo y en el que los índices delictivos bajen. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario.

Estamos en una de las más agresivas etapas en la impartición de justicia y que más dañan a la ciudadanía. Encontramos de repente que en un estado dejan cadáveres en una camioneta, el caso del pequeño Tadeo, van tres periodistas que pierden la vida en este año. Y obstaculizar la investigación siempre va a poner en una situación de revictimización a las víctimas. No va a ayudar en nada.

¿Esto significa que los procesos legales de las personas detenidas y exhibidas están en peligro y que podrían quedar en libertad?

Si, existe ese riesgo porque va a estar presionando al sistema Judicial y es donde encontramos muchas fallas en las carpetas. Existe el riesgo de que, por intentar exhibir un logro, pues no se haga el proceso correspondiente y que la gente termine en libertad y con procesos que se pueden ganar por la ejecución; no por el proceso mismo.