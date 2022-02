Aristegui vs. AMLO: Periodista denuncia agresión directa, mientras el presidente acusa engaños

Este viernes se vivió un nuevo episodio en el enfrentamiento entre la periodista Carmen Aristegui y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la comunicadora -junto a otros como Carlos Loret de Mola, Brozo y Claudio X. González- quitarse la máscara y llamar a votar en su contra en la consulta de revocación del mandato.

“Yo espero que los conservadores, los fifís, o los que se creen fifís porque tampoco son tan especiales, llamen a votar. [...] Eso es lo que tienen que hacer los del bloque conservador: Claudio X. González y todo ese grupo, Loret, Brozo, Carmen Aristegui. Todos a votar para que se tenga otro presidente, porque es un derecho, no la guerra sucia, estar haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el hampa del periodismo, la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

López Obrador habló sobre el reportaje de LatinUs y Mexicanos Contra la Corrupción en el que señalan una casa en la que vive José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. “Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya un partido presenta una denuncia en la fiscalía; adelante. Obvio, no hay nada ilegal, nada, absolutamente, pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera. Y ahí están medios y periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos”, comentó el mandatario.

El presidente señaló que gobiernos anteriores dedicaban 10 mil millones de pesos al pago de publicidad en los periódicos. “Ahora no me aplauden, me insultan, pero imagínense lo que me significan esos insultos. Si estoy consciente de que todo eso que estamos ahorrando es para estudiantes pobres, ¿qué me va a importar lo que diga Loret de Mola, un calumniador profesional?”, añadió.

AMLO también recordó el pasado de Lorenzo Córdova, presidente del INE, en el programa de Aristegui. “Era comentarista de radio ahí, con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”, dijo el presidente, destacando que en una ocasión advirtió a una pareja que “tuvieran cuidado” con la periodista. .

“A la hora de las definiciones está a favor del bloque conservador. Todos estos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui”, añadió AMLO.

AMLO usa recursos públicos para agredirme: Aristegui

Al mismo tiempo, en la emisión de Aristegui Noticias de este viernes, la periodista respondió a las críticas y ataques del presidente mexicano. Consideró que el mandatario utiliza recursos públicos, como su tiempo y el propio Palacio Nacional, para agredirla, destacando “no puedo considerarlo de otra manera”.

“El presidente dice cosas que tienen un sólo propósito: dañar lo más importante para una periodista: su reputación, su trayectoria periodística y su credibilidad”, respondió Aristegui. “Y eso es un asunto del que tenemos que tomar conciencia de lo que significa. Ahí vemos a otros presidentes, de otros lugares, que son espeluznantes en cuanto a sus conductas en relación con los medios y contra los periodistas”, comentó, señalando que forma parte del estado de las democracias en el mundo.

“Estamos en un tránsito delicado y difícil, el trabajo de los periodistas es importante en las democracias. Puede resultar antipático, odioso, incómodo, pero al final de cuenta los periodistas tenemos una tarea que hacer y que involucra varias cosas: la información, el debate y la crítica, que es un ingrediente básico en las democracias”.

Aristegui finalizó su comentario señalando: “Ya veremos qué piensa la gente. Me acusa hasta de engañar a la gente, de cosas absolutamente absurdas y que cada quien analice quién engaña a quién. Ya veremos en qué termina esta historia”.