Ante fallecimientos por Covid y regreso a clases, obligan a maestros a cumplir doble horario en escuelas

Las plazas que se quedaron vacantes por maestros que han muerto por Covid-19 en lo que va de la pandemia no se han cubierto por diferentes razones.

Esto ha generado que profesores de distintas partes de la república mexicana se vean obligados a cubrir turnos dobles sin ninguna retribución económica extra.

Publimetro logró contactar a tres directivos de universidades públicas en Guerrero, Ciudad de México y Estado de México, en la que comprobó que no se ha contratado personal docente para reforzar el regreso a clases presencial.

De acuerdo con maestros de esta universidad las muertes durante la crisis sanitaria han dejado plazas educativas abiertas; sin embargo, la administración de este centro escolar ha puesto trabas para sacar convocatorias de exámenes de oposición, cuando hay lugares que ocupar.

Esto ha forzado a que los profesores y personal de trabajo cubra turnos dobles sin que se genere un pago extra por estos servicios desde hace varios meses.

Lo mismo sucede en el Estado de México y la Ciudad de México en donde maestros han denunciado una sobrecarga de trabajo en el regreso a clases, debido a que no se han tomado las medidas para cubrir las plazas de trabajo que quedaron por el fallecimiento de docentes durante la pandemia.

Según el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la Dirección de Información en Salud han muerto por el coronavirus casi 10 mil maestros a causa del Covid-19; no obstante, organizaciones civiles reporta que es número puede ser diez veces más grande.

En tanto, en la Ciudad de México la situación es mucho peor, pues ante la falta de presupuesto, directivos de planteles han optado por mantener el formato a distancia de clases y se han negado a contratar nuevos profesores, pese a la falta de profesionistas para cubrir horarios.

La organización Mexicanos Primero aseguró que los temas socioemocionales deben ser atendidos no sólo en casa sino también en las escuelas, principalmente las secuelas que el encierro y la pandemia han dejado en las y los estudiantes y que les afectan en el aprendizaje diario.

Durante la presentación de los resultados del estudio Equidad y Regreso en la parte socioemocional, Laura Ramírez, directora de activación de agentes educativos aseguró que abrir la escuela es muy importante, pero debe ser en un proceso que contemple que cada niña, niño y joven se sienta y esté bien para poder aprender.

Las consecuencias de no hacerlo no sólo se verán en lo inmediato -con estudiantes que no aprenden, que no logran socializar y que no logran manejar sus emociones-; también tendrá un impacto que podrá manifestarse años después, cuando lleguen a ser adultos, con graves problemas de depresión y ansiedad, y dificultades para la convivencia.

— Añadió.