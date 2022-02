El Ejército no fue culpable del 2 de octubre del 68: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ejército ha sido leal y que las “manchas” que tienen las Fuerzas Armadas se deben a órdenes de mandos civiles, y no de militares. Como ejemplo de ello, puso la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, donde la represión a los estudiantes marcó un antes y un después en la historia de México.

López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de que exista un Golpe de Estado en México, ya que -de acuerdo con el reportero que formuló la pregunta- muchos de los llamados “Golpes blandos” que han ocurrido en Sudamérica ocurren con campañas de desprestigio a gobernantes de partidos progresistas.

El presidente inmediatamente descartó la posibilidad de que ocurra un Golpe de Estado en México, pues “nosotros tenemos un ejército leal, sobre todo a las instituciones, es un ejército distinto al de otros países, con todo respeto”.

A unas horas de conmemorar el Día del Ejército Mexicano en Coahuila, López Obrador mencionó: “Este ejército es un ejército revolucionario surgido del pueblo. Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos”.

Conferencia de prensa matutina, desde Ciudad Juárez, Chihuahua https://t.co/Ru7m1BRKR1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 18, 2022

Soldados son pueblo uniformado: AMLO

El presidente consideró que México tiene la “enorme ventaja” de tener un “Ejército popular”.

“Por eso siempre digo que los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de militares, hasta los generales de división no pertenecen a la oligarquía, como sucede en otros países, son leales a las instituciones. Entonces, al contrario, ahora es más la lealtad no sólo al presidente; al pueblo. Y el compromiso de contribuir al desarrollo de México, nos están ayudando como nunca”, concluyó.