Ya opera una ‘combi’ de la CDMX al AIFA... pero con un solo viaje al día

Este lunes se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, cuya ubicación y falta de conexiones ha generado preocupación a los potenciales pasajeros que algún momento tendrán que usarlo.

Sin ir más lejos, la mañana de este lunes se viralizó el caso de Lord Molécula, un youtuber que cubre las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien junto a periodistas que se dirigían en la madrugada al AIFA se perdió debido a que todos recibieron indicaciones equivocadas.

Asimismo Publimetro documentó que la Base Militar de Santa Lucía presenta falta de señalizaciones viales, lo que se ha traducido en una serie de accidentes entre particulares y militares.

De acuerdo con empresas aseguradoras, el diseño de las rotondas, así como la falta de señalizaciones ha provocado que los choques entre automóviles sea un constante en esta zona militar. Por si fuera poco, la falta de advertencias también ha influido en esta problemática.

Precios, rutas y transporte al AIFA

La semana pasada el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez, dio a conocer algunas rutas y el costo que tendría trasladarse de diferentes puntos de la CDMX al AIFA.

Sin embargo, fue tundido por horarios de redes sociales por no reflejar la realidad, pues según Ramírez llegar desde Perisur tomará una hora con 35 minutos y tendría un costo de 150 pesos; desde Santa Fe costará lo mismo y se harán 10 minutos menos; desde el norte del Valle de México los costos son: 125 pesos desde el centro comercial Mundo E, con un tiempo de una hora con 10 minutos.

Este lunes el servicio de Uber no estuvo disponible hacia el AIFA, mientras que en otras aplicaciones como Didi el precio se dispara hasta casi 500 pesos desde la colonia Del Valle, un precio que se elevará en días posteriores, tomando en cuenta que la estimación se hizo en un día de asueto con menos circulación de personas y vehículos.

En este mismo sentido, el diputado local Aníbal Cañez reprochó que en un día feriado le haya tomado dos horas llegar en transporte público a las instalaciones del AIFA.

El diputado local del PAN tomó el Metro hasta Indios Verdes, ahí abordó un transporte que lo llevó a Zumpango, y posteriormente el Mexibús para llegar a las instalaciones de la nueva terminal aérea, donde tomaría un vuelo a Guadalajara que, irónicamente, solo dura 55 minutos.

¿Más alternativas hacia el AIFA?

La empresa E-Bus, especializada en viajes entre CDMX y Puebla, ofrece una ruta desde su terminal en el Word Trade Center (WTC) al sur de la capital hacia el AIFA.

Se trata de un vehículo de transporte colectivo estilo combi que cobrará 120 pesos por llevarte al aeropuerto y que por no tratarse de un servicio exclusivo del AIFA, no requiere presentar pase de abordaje.

Sin embargo, existe una sola ruta vespertina para la cual no existe una estimación de tiempo y que no toma en cuenta tampoco los horarios de los vuelos del día, por lo que no resultará muy útil para todos los pasajeros.