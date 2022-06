Deportan más menores mexicanos sin familia con Biden que con Trump

El número de deportaciones de niños y adolescentes mexicanos no acompañados durante el primer año de gobierno del presidente Joe Biden, quien tomó el poder de Estados Unidos (EU) en enero de 2021, supera todos los registros anuales del mandato de Donald Trump, incluso duplica la cifra récord.

A lo largo del año pasado, 14 mil 727 menores sin padres o tutores fueron repatriados a México, cantidad mayor en 101.5% al máximo matriculado con Trump: siete mil 308 en 2019, así lo revelan datos del Sistema Integral de Protección Consular .

La diferencia de lo sumado por la gestión de Biden con el menor registro de su antecesor, cinco mil 795 en 2020, asciende a 154.1%. Mientras, en 2017 –donde se observaron seis mil 531 deportados– fue de 125.4% y en 2018 –periodo en el cual se enlistaron seis mil 860 expulsados– de 114.6%.

Según los hallazgos preliminares de una investigación realizada por la asociación Apleeseed sobre la niñez en la frontera norte de México, este significativo aumento se debe a dos factores: al endurecimiento de las políticas migratorias en EU –implementadas por Trump y no modificadas con Biden– y al crecimiento del flujo de personas que buscan el sueño americano.

“No es que Biden haya tomado medidas para deportar todavía más a niños mexicanos no acompañados, sino que ha mantenido las políticas que tenía Trump y, además, se ha encontrado con un incremento del flujo migratorio”, señaló en entrevista Diego Lorente, responsable de dicho informe elaborado por Apleeseed.

La mayoría de los menores mexicanos sin compañía repatriados son de estados especialmente afectados por la violencia , agregó el especialista. En Michoacán y Guerrero, por ejemplo, el desplazamiento forzado de los jóvenes e infantes se asocia a la inseguridad derivada del crimen organizado y del narcotráfico, abundó.

En 2021, Guerrero fue la entidad federativa de origen con más deportados: mil 803; la segunda Chiapas –mil 795– y la tercera Tamaulipas –mil 385–. Después aparecen Oaxaca con mil 288, Veracruz con 948, Puebla con 808, Guanajuato con 783 y Michoacán con 718.

“El que la violencia se haya recrudecido en estados como Michoacán y Guerrero genera un desplazamiento interno que, en primer lugar, es a la frontera norte, es decir, hacia Tijuana, Sonora, Baja California, etcétera; luego, evidentemente, ante la inseguridad que también se vive en esas zonas o la falta de oportunidades hace que estos niños traten de cruzar al otro lado”, aseveró Diego Lorente.

Protocolos invisibilizan a menores mexicanos

Los niños y adolescentes mexicanos no acompañados detenidos por las autoridades norteamericanas son repatriados en menos de 72 horas. No se les da oportunidad de llegar con el juez; no los mandan a refugios; no buscan a sus familiares en EU; ni tampoco se evalúa su situación.

Esto se debe a los protocolos establecidos en la Ley William Wilberforce , la cual se creó para combatir el tráfico de personas y, de ese modo, proteger a los migrantes, pues uno de ellos dicta deportaciones expeditas para los menores sin compañía de países contiguos, explicó a Publimetro Maru Cortázar, directora ejecutiva de Appleseed México.

“Están invisibilizados los niños mexicanos. Es tan corto el periodo (de permanencia) que ni nuestros oficiales consulares alcanzan a buscar una protección para el menor”, apuntó.

Lo dramático de lo anterior es que las mafias de la frontera saben de la poca atención dada a los infantes de origen mexicano, dijo Maru Cortázar, por eso los utilizan para sus actos delictivos, por ejemplo, transportar droga .

“Muchas veces se les paga a los coyotes, a los polleros, para llevar a los niños (a Estados Unidos) porque los padres no pueden venir por ellos. Son fenómenos que nos tienen muy preocupados, que no hemos visto un descenso. Esa población, el niño migrante sin compañía de origen mexicano, está completamente invisibilizada”, afirmó la directora ejecutiva de Appleseed México.