Los audios que destapó Layda Sansores por los que el INE investiga a “Alito” Moreno

La noche del 6 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que investiga a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por las denuncias de Morena y de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien desde marzo ha estado revelando información sobre el priista entre la que figuran presuntos fraudes inmobiliarios, lavado de dinero, factura de gastos excesivos de campaña y sobornos a diputados.

El INE indicó que se investiga a “Alito” presuntos ilícitos en materia de fiscalización por aportaciones a campañas electorales a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y que, al momento, se han llevado a cabo más de 30 diligencias para esclarecer los hechos mediante las cuales se ha solicitado información a tanto a Moreno Cárdenas como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); así como a políticos y medios.

El cerco sobre Moreno Cárdenas cada vez se estrecha más, además de las investigaciones que el INE ya confirmó, enfrenta una pesquisas por enriquecimiento ilícito, cuyas diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche y de la Fiscalía General de la República (FGR) se mantienen en curso, por lo que el pasado 4 de julio fue cateada la casa que tiene Moreno en el fraccionamiento Lomas del Castillo, en la capital campechana.

Actualmente, Moreno se encuentra de gira por Europa con el presunto propósito de denunciar ante instancias internacionales al gobierno federal, a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la persecución política de la que afirma ser víctima; y por lo que calificó el 4 de julio como “tragedia nacional”, aludiendo a los altos índices de violencia en el país.

Durante la emisión del 3 de mayo del “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, filtró un audio en el que “Alito” habla sobre pagos de más de 4.5 millones de dólares al publicista español, Antonio Solá, para presunta campaña de desprestigio durante las elecciones de 2021 en Campeche, con las que, de acuerdo a Sansores se beneficiaba directamente a la candidatura por la gubernatura de la entidad de Christian Castro Bello, sobrino de Moreno Cárdenas.

El 11 de mayo Sansores destapó un nuevo audio en el que Moreno Cárdenas conversa con el publicista español Antonio Solá y con el secretario del partido tricolor, Hugo Gutiérrez, con quienes habla de proveedores de artículos propagandísticos para la campaña de Christian Castro Bello por la gubernatura de Campeche en 2021.

En la grabación se escucha a Alito sostener una conversación con Gutiérrez, en la que el dirigente priista ordena al secretario del partido tricolor que consiga 100 mil gorras para la campaña de Castro Bello. Ante lo que Sansores refiere que “sería bueno” conocer la opinión del INE sobre los gastos de campaña que menciona en su conversación de Gutiérrez y si estos representan un delito electoral.

El 17 de mayo, Sansores exhibió un audio en el que el priista habla de supuestos sobornos millonarios a 12 diputados en Michoacán y de aportaciones por 25 millones de pesos de la compañía de exhibición cinematográfica fundada en Morelia, Cinépolis, durante la temporada electoral.

«Que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo “hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado ¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña ¿uno o dos millones?”, me dijo. Dos millones, son 24. Eso sí, los llamo a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre (sic) es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón».

— Alejandro Moreno Cárdenas.