Ni gas, ni bienestar: A un año, fracasa programa para combatir la crisis energética

Este 31 de agosto se cumple un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a uno de sus proyectos más ambiciosos en favor de las comunidades más pobres: Gas Bienestar, que llegó con el objetivo de ofrecer el gas LP a precios justos ante el incremento de los costos. Sin embargo, tras 12 meses de operaciones, Gas Bienestar está lejos de convertirse en lo que prometió ser.

Gas Bienestar tiene un centenar de camionetas distribuidoras, y su presencia solamente se enfoca en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y no existen, en la realidad, esbozos por llegar al interior de la República, donde más de 23 millones de personas aún utilizan leña como principal combustible y los deja en vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias, como quedó demostrado en la pandemia de Covid-19.

Fue el 7 de julio de 2021 cuando, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un proyecto para frenar el incremento que tuvo el precio del gas LP, al que en ese momento bautizó como “Gas Bienestar”. 55 días después, y en tiempo récord, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), daba el banderazo de salida a la presencia de Gas Bienestar en la Ciudad de México, empezando por la alcaldía Iztapalapa.

Actualmente existen graves quejas en redes sociales sobre la operación de Gas Bienestar. Una de las principales dudas es la operación del programa. A través de grupos de redes sociales, tanto en Facebook como WhatsApp, las personas se cuestionan cuándo pasará la respectiva camioneta, o el sitio en el que están vendiendo los cilindros. Otra queja es el hecho de que los distribuidores no quieren cambiar los cilindros de gas, a pesar de que la rehabilitación y adquisición de cilindros era uno de los objetivos de Gas Bienestar. Además, las personas se quejan de cargos excesivos por parte de los distribuidores.

Hasta el 8 de junio de 2022, de acuerdo a la solicitud de información folio 330023822001140, recibida en la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, Gas Bienestar ha quedado lejos de sus metas.

Uno de los primeros puntos ha sido el intercambio y la rehabilitación de cilindros. Desde el inicio de operaciones, la empresa ha recibido 648 mil 051 cilindros de gas a cambio. En el mismo periodo, Gas Bienestar, S. de R.L. de C.V. ha comprado 645 mil 46 cilindros nuevos. Sin embargo, la empresa se reservó decir a quién se lo han adquirido.

Hasta la misma fecha (8 de junio de 2022) Gas Bienestar ha rehabilitado un total de 50 mil 188 cilindros, de los cuales 48 mil 282 son de 20 kilogramos y mil 906 son de 30 kilogramos. Es decir, Gas Bienestar ha rehabilitado un porcentaje total de 8.437% de los cilindros recibidos y un total de 91.563% se encuentran “en valoración para ser desechados”.

“Quiero aprovechar para mandar un mensaje a la gente. Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación; pero lo he cumplido en gasolina (en las dos gasolinas), en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación. En el gas [ha habido problema] porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP en el país y se están creando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado”.

— Andrés Manuel López Obrador, 7 de julio de 2021, durante la conferencia de prensa matutina