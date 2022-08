Choque de opiniones: la inflación en México según Morena y la oposición

La inflación en México no tiene freno, como en la mayoría de los países latinoamericanos. En julio pasado alcanzó un promedio anual de 8.15%, el nivel más alto desde el 2000; entre las causales destaca la guerra de Rusia contra Ucrania, dos naciones con papeles relevantes en la economía global.

De acuerdo con reportes de Comisión Económica para América Latina y el Caribe , el actual encarecimiento de los bienes y servicios afectará al Estado mexicano de dos formas: con incremento de la pobreza –de 34.9% a 36.2%– y con desaceleración económica –proyecta solo 1.7% de crecimiento en el Producto Interno Bruto.

Para mitigar la problemática, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó dos acciones: estímulos a la gasolina y el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), el cual se enfoca en 24 productos de la canasta básica.

Los resultados de la estrategia federal y los impactos del encarecimiento tienen distintas percepciones en el Senado de la República , según el color del partido al que pertenezcan los legisladores. En ese sentido, Publimetro entrevistó a los secretarios de la Comisión de Economía para conocer su opinión: Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Rafael Espino de la Peña, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Senador Rafael Espino de la Peña (Morena)

¿Cómo impacta la inflación en la población?

Creo que ha habido un manejo muy pulcro, muy disciplinario del fenómeno inflacionario. Aumentó un poco, en la primera quincena del mes pasado (julio), pero se ha mantenido.

La inflación afecta a todos, pero, evidentemente, afecta a la gente que menos tiene porque es lineal; la gente de menos ingresos es la que se ve más afectada cuando hay un aumento generalizado de los precios.

¿Qué opina de las medidas interpuestas por el gobierno federal?

El gobierno federal ha optado, entre otras cosas, por subsidiar los energéticos. Creo que son medidas acertadas porque, en julio, México tuvo el mejor resultado en cuanto a inflación energética dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El presidente de la República promovió subsidios a la gasolina, ¿afectarán la economía?

Afectan a las finanzas públicas porque es una salida de dinero, pero benefician a la actividad económica en general porque mantienen el nivel de precios bajo; benefician, sobre todo, a la gente, que ese es el propósito del subsidio: un dinero inducido a apoyar a la población.

Yo creo que esta política seguida por el gobierno federal ha dado un aumento significativo en las ganancias de Pemex , y parte de ese dinero fue destinado a subsidiar los energéticos.

Andrés Manuel López Obrador recalca mucho que la inflación de México es menor a la de Estados Unidos. ¿Es pertinente la comparación?

Yo creo que es pertinente compararnos a Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial, el 80% de nuestro comercio viene con los Estados Unidos. Entonces, ahorita también es un riesgo, y creo que se está analizando, porque viene una recesión en los Estados Unidos y puede afectar el valor de las exportaciones mexicanas a este país.

¿Qué políticas se necesitan para controlar la inflación?

El gobierno federal ha acertado mucho en la disciplina financiera. Hay un manejo impecable en las finanzas públicas en todos sus aspectos. El camino es el que estamos siguiendo, tener finanzas públicas sanas, no gastar más de lo que ingresamos y crecer y gastar bien.

Senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI)

¿Cómo impacta la inflación en la población?

Afecta de manera terrible y sobre todo a las clases pobres, muy pobres y clases medias porque, finalmente, ellos son los que tienen el ingreso más limitado y, por ende, cuando sube la inflación son a los que se les ve más impactado su sueldo.

¿Qué opina de las medidas interpuestas por el gobierno federal?

El paquete de medidas que anunciaron hace tres meses, Pacic , no sirve; no trae ningún estímulo en materia fiscal. Esas cosas que dice el secretario de Hacienda de que si no hubiera metido el paquete, la inflación estaría en 12%... el hubiera no existe, no puede sacar esa proyección.

No funciona porque fue una rueda de prensa, en la mañanera del presidente, en donde se hizo este compromiso, unilateral como siempre. Fue un compromiso nada más de voz, como si las cosas que él dice ahí fueran a realizarse por decreto, cuando en la realidad no había un estímulo en el campo.

El presidente de la República promovió subsidios a la gasolina, ¿afectarán la economía?

Lo único que sí está sirviendo, o un poco matizando, es el tema del estímulo a la gasolina; no es un subsidio, es dejar de cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina. Ese nos está sirviendo como un amortiguador para que las cosas estén en mejor perspectiva. Pero eso le está costando al país, hasta la fecha, 400 mil millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador recalca mucho que la inflación de México es menor a la de Estados Unidos. ¿Es pertinente la comparación?

No, son países muy diferentes, son países que tienen economías distintas, Producto Interno Bruto distinto. ¿Cómo te vas a comparar con Estados Unidos si tú mismo dices que México no es neoliberal? No tiene nada que ver un país con otro.

Y nos lo dice la cantidad de remesas que recibimos, se proyecta que para este 2022 tengamos un ingreso de remesas de 50 mil millones de dólares, entonces, no puede ser que Estados Unidos esté peor que nosotros; nos están manteniendo, literalmente.

¿Qué políticas se necesitan para controlar la inflación?

Se tiene que continuar con el estímulo, no es un subsidio, es un estímulo y creo que el que lo traduce de otra manera no sabe de Economía ni de finanzas públicas, porque lo que estamos haciendo es dejar de recaudar un impuesto que estaba proyectado. No es que le estemos metiendo dinero.