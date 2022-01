Venezuela da comienzo a la revocación del mandato

Con poca o nula asistencia de personas en los centros electorales, se inició el miércoles en Venezuela el proceso de recolección de 4.2 millones de firmas para activar un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro .

Las firmas deberán reunirse en un periodo de 12 horas, lo que según especialistas y promotores del proceso se antoja poco factible por el poco tiempo de que se dispone para alcanzar las lúbricas en los mil 200 centros electorales habilitados. Aunque a las 6:00 de la mañana varios puntos de recolección ya estaban abiertos en la capital venezolana, no recibieron electores de inmediato.

De acuerdo con la Constitución venezolana, tras cumplirse la mitad del periodo de mandato del jefe de Estado, un mínimo de 20% de los inscritos en el padrón electoral puede solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio. Maduro cumple en 2022 tres años en el poder de su actual periodo de seis que alcanzó tras resultar reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios y sin la participación de la oposición.

En una de las principales avenidas, al este de Caracas, personas caminaban temprano rumbo a sus trabajos o estudios y desconocían que cerca funcinaba un centro de recolección de firmas.

“Sabía del proceso, pero no sabía que era hoy (miércoles). Si veo donde están los puntos, firmo. Pero ya he participado en tantos (eventos anteriores) que no sé si se logre algo hoy”, dijo Gémini Pinto, médico de 55 años, mientras transitaba al frente de uno de los puntos de recolección.

El 17 de enero tres organizaciones solicitaron el revocatorio y cuatro días después el Consejo Nacional Electoral publicó el cronograma para la recolección de las 4.2 millones de firmas de los 20.9 millones electores inscritos.

Nicmer Evans, miembro de uno de los grupos solicitantes del proceso, publicó el miércoles en su cuenta de Twitter que en la organización “no convalidamos el cronograma inconsulto e inconstitucional impuesto por el CNE para la recolección de expresión de voluntades”, por lo que llamó a no firmar durante el día.

Perkins González, jubilado de 57 años, dijo luego de firmar que se enteró del proceso apenas en la jornada. “La salida está en el voto, trataremos de hacer el revocatorio, pero creo que hay muchas trabas (por parte del CNE)”, consideró.

En 2016 la oposición también intentó activar el revocatorio para el primer mandato de Maduro, pero el proceso fue suspendido por el CNE tras órdenes emanadas por varios juzgados del país.

