Mauricio Kuri da positivo a Covid-19 por segunda vez en 11 meses

Mauricio Kuri González informó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 tras realizarse una prueba PCR de rutina, tres días después de que su esposa, Car Herrera de Kuri, notificara su contagio.

El mandatario estatal explicó que se realizó dos pruebas, una de antígenos y una PCR; no obstante, aclaró que fue en la segunda en la que resultó positivo y que, de momento, no presenta síntomas. “Siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, atendiendo los asuntos a mi cargo desde casa”, escribió en Twitter.

Informo que, hoy, me realicé por rutina una prueba de antígenos y una PCR.



La primera resultó negativa, pero la PCR lamentablemente fue positiva. Hasta el momento no presento síntomas.



Siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, atendiendo los asuntos a mi cargo desde casa. — Mauricio Kuri (@makugo) January 26, 2022

El 23 de enero, la esposa del gobernador de Querétaro notificó a través de su cuenta de Facebook sobre su contagio y aseguró que atendería sus actividades desde su hogar.

“Les comparto que tras presentar algunos síntomas característicos de Covid, me realicé una prueba, la cual resultó positiva. Me siento muy bien afortunadamente, seguiré atendiendo desde casa las actividades del SEDIF”. — Escribió entonces la también presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.

La segunda vez en 11 meses

El aumento de contagios ya había tocado al círculo de colaboradores de Kuri, antes de que su esposa se contagiara. El 7 de enero el gobernador informó de un brote de Covid-19 entre miembros de su gabinete.

Entre los funcionarios del gobierno queretano que resultaron contagiados figuran la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía; la titular de Turismo, Mariela Morán; y el coordinador de asesores, Carlos Herrerías, entre otros.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que el mandatario estatal da positivo a Covid-19. El 26 de febrero de 2021, cuando aún era candidato a gobernador de la entidad, Kuri informó su contagio.

El repunte de casos de Covid-19 por la presencia de la variante ómicron en nuestro país no da tregua, y Querétaro no ha sido la excepción.

Fue apenas el 22 de enero cuando Kuri González, acompañado de la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, hizo un llamado para que los queretanos reforzarán las medidas sanitarias.

Seguimos alertas ante el COVID-19, y estamos tomando las medidas necesarias para protegernos.



Les comparto este mensaje importante, y no olviden: ¡cuidarnos está en todas y todos! pic.twitter.com/bQgZfRLwWf — Mauricio Kuri (@makugo) January 22, 2022

En dicho mensaje, el gobernador enfatizó que la responsabilidad para que el repunte no afecte a la economía recae tanto en población como en gobierno, y adelantó que podrían volver las restricciones a la entidad.

