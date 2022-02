David Monreal ‘pasa la pelota’ a la federación por exigencias del magisterio

Tras el paro laboral de los maestros de la Sección 58 de la SNTE ante la falta de pago de la segunda quincena del mes de enero y el bono de compensación nacional única, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila envió un mensaje a los docentes diciendo que no es responsabilidad del estado sino de la federación el pagarles.

Además, les pidió no tomar calles ni oficinas, sino ir con la federación, llamando a los dirigentes del sindicato a ‘acudir a la instancia correcta’.

[ Te puede interesar: ¡Zacatecas en llamas! En dos días matan a siete: dos colgados en puentes y cuatro eran policías ]

“Si sus dirigentes no acuden a la instancia correcta, pues no es aquí colapsando, es así como el tío Lolo, hacerse tontos solos; yo ayudo, estoy hablando. Yo ya hablé con el secretario de Gobernación.

“Les dije: hay un compromiso que el presidente hizo y que hicimos para que nos ayudara con la federalización de la nómina y para que se haga cargo la Secretaría de Educación Pública de la nómina de los maestros en el estado. Él ya lo aceptó y dijo que es un trámite que se tiene que hacer, pero no lo han hecho”, dijo Monreal Ávila en el programa La Nueva Gobernanza.

Con trabajo coordinado seguimos transformando Zacatecas por el bienestar de todas y todos. https://t.co/7N3xwtLj46 — David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) February 1, 2022

En la misma entrevista del programa, aseguró que acompañaría al gremio magisterial en la lucha, pero que no es facultad del ejecutivo local llevar a cabo los pagos, y advirtió que tomando las oficinas del estado no iban a obtener sus pagos.

“En el estado no se puede, la lucha no es aquí, no es tomando las oficinas al estado, no es lastimando a la sociedad zacatecana, tomándole las calles, no es ahí, no van a tener, aunque el estado quisiera darles o resolverles sus problemas”, expresó.

[ Te puede interesar: ¡Eran soldados! crimen organizado colgó a dos elementos del ejército de un puente en Zacatecas ]

“El Estado no puede, no hay dinero en el estado para este capítulo o para este rubro.

“El presidente ya instruyó y aceptó asumir así la nómina magisterial, federalizar la nómina, él ya dijo yo les ayudo, yo lo único que les pedí a los maestros es denle seguimiento, hay que ir con la Federación, hay que tocar las puertas adecuadas porque es un proceso para trasladar la nómina, no es de ya”, agregó.