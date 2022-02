Gobierno de AMLO busca acuerdo para no pagar indemnización a empresa minera en Qroo

El gobierno mexicano deberá pagar sí o sí una indemnización a la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), subsidiaria de Vulcan Materials Company (VMC), si es que quiere convertir una mina de piedra caliza, ubicada en Quintana Roo, en albercas naturales.

Sabiendo de esto, el gobierno federal busca un acuerdo con la empresa minera para no tener que pagar esta indemnización.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la demanda de la empresa de origen estadounidense, a la cual se le negó la renovación del permiso para la extracción de material, no tiene fundamentos, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2015, se los da.

Desde hace varios años, Calica tiene la concesión de una mina de piedra caliza, un muelle y una terminal marítima en Cozumel, Quintana Roo, desde donde extraen el material y se lo llevan en barco a la unión americana.

Estos terrenos los quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador de regreso para construir un complejo turístico, pues el agua color turquesa en la zona sería un gran atractivo; sin embargo, esto le costaría al menos mil 100 millones de dólares.

De acuerdo al DOF, el 25 de agosto de 2015 se autorizó ampliar la vigencia original del título de concesión de la terminal marítima a la empresa Calica, “por lo que la vigencia será de 50 años contados del día 21 de abril de 1987 al 20 de abril de 2037″.

El documento refiere que en caso de resultar necesario el rescate de la concesión por causa de utilidad pública (como sería el caso que plantea el presidente), el procedimiento correspondiente para la recuperación de los bienes deberá ser implementado “por el Ejecutivo federal, mediante la indemnización que corresponda, debiendo ser publicada la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación y determinándose la indemnización conducente”.

Desde esta semana el presidente comenzó a hablar de estos terrenos y señaló que buscarían un acuerdo con la Calica, de lo contrarío irían hasta la ONU para evitar pagar la indemnización, misma que el entonces gobierno federal estipuló en 2015.

El muelle, la terminal marítima y la planta de Calica, ahora conocida como ‘Sac-Tun’, se ubica en el kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún, dentro del recinto portuario de Punta Venado, en el municipio de Cozumel.

En esta zona las protestas vecinales no se han hecho esperar, pues se exige que cesen los trabajos de explotación del suelo; además acusaban a la empresa de explotar los predios ‘La Adelita’ y ‘Corchalito’, los cuales son contiguos a la planta de Calica.

Este jueves 3 de febrero el presidente López Obrador dio a conocer que el acuerdo que le proponen a Calica, para que deje de explotar la mina y desista de su demanda, es la construcción de un complejo turístico.

“Cuál es el planteamiento, que ya no se va permitir nada de extracción, nada, y ¿qué ofrecemos darles? Facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse”.

“Pero si dicen que no, si quieren seguir explotando sin autorización, llevándose material, o la denuncia, pensando que les vamos a pagar porque en los tribunales internacionales tienen mucha influencia, creo que eso no va ser bueno para nadie, nosotros recurríamos a la ONU porque es destrucción al territorio, no puede permitirse”.

— Andrés Manuel López Obrador