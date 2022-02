Zacatecas: 172 homicidios en lo que va del 2022 ¿Qué pasa en el estado gobernado por David Monreal?

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, descartó que los cárteles de droga, específicamente el Jalisco Nueva Generación y el Del Golfo estén en una disputa por el control del estado, sino del tráfico de drogas por rutas que atraviesan la entidad.

Fue durante una entrevista en el noticiero con Azucena Uresti donde Monreal dio dichas declaraciones y aunado a ello, aseguró que la situación en Zacatecas no se ha salido del control del gobierno del estado.

“En este momento es una disputa, sí de poder, sí de territorio, pero entre los cárteles por el control de droga, por el control de rutas, por el trasiego.

“Lo que han arrojado las carpetas de investigación hablan de dos grandes cárteles que son el Del Golfo y el Jalisco”, señaló en la entrevista.

Agregó que la intención de los cárteles es provocar miedo, intimidación y empoderarse como fuerza criminal y aseveró que el gobierno del estado no se ha intimidado con la violencia que se vive.

“Nosotros tenemos una responsabilidad pública en la que tienes que asumirla y desde luego consciente, yo no entré a algo que desconocía. Todos los días presido la Mesa de Construcción de la Paz, puedo testimoniar que se ha podido contener y no solamente contener, hemos ido a la baja”, mencionó.

Monreal Ávila argumentó que si no se ha apreciado que el gobierno del estado está recuperando el control de la seguridad en Zacatecas, ha sido por las escenas que se han presenciado, como la del pasado 5 de febrero en que fueron abandonados en vía pública 17 cadáveres.

El gobierno federal mantiene el despliegue del operativo Zacatecas II, que involucra el envío de elementos de las fuerzas militares y guardia nacional a la entidad, con el fin de colaborar con las instancias locales en materia de seguridad y construcción de la paz.

Han asesinado a 172 en lo que va del 2022

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2022, 172 personas han sido asesinadas en Zacatecas.

En el informe diario de seguridad, se evidencia mediante el conteo que hace el SESNSP en fuentes locales, que la violencia en la entidad no se ha contenido como manifiesta el gobernador David Monreal.

De los 172 asesinatos que se registraron, 13 han sido policías, siendo el municipio de Fresnillo, donde gobierna Saúl Monreal, hermano del gobernador, un foco rojo de violencia para elementos de seguridad.

En diversas ocasiones, Saúl Monreal ha cuestionado la funcionalidad de la estrategia de seguridad que se mantiene en la entidad a cargo de su hermano mayor.

Al ser cuestionado sobre ello, en la entrevista David Monreal dijo que los alcaldes quieren tener resultados inmediatos como la ciudadanía, y apeló a la impotencia que los atentados de violencia generan en los presidentes municipales.

“Cuando te sucede ese tipo de escenas, ese tipo de intimidaciones por supuesto que te da impotencia, desesperación, lo que han vivido algunos de los alcaldes es eso, impotencia, pero hoy podrán apreciar que hay toda una intencionalidad, toda una estrategia y que seguramente en esa desesperación quisieran los resultados ya, como los quiere la ciudadanía”, contestó David Monreal respecto a la violencia que se vive en Fresnillo.

¿Por qué no han logrado contener la violencia?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 08 de febrero habló acerca del suceso acontecido el 05 de febrero, donde fueron abandonados en los municipios de Fresnillo y Pánfilo Natera un total de 17 cadáveres en vía pública.

López Obrador dijo que enviaría más elementos para asegurar el entorno en Zacatecas, pero también comentó que ya se hizo un análisis de inteligencia para proceder a atacar de raíz el problema.

“En el caso de Zacatecas se hizo ya un análisis, una revisión, se va a reforzar con más presencia y otras actividades y mucha inteligencia, es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones o la presencia de las corporaciones”, fue la declaración de López Obrador.

La presencia de militares en la entidad no afecta la operación de los cárteles con fines de intimidación para controlar el territorio, explicó el periodista Héctor de Mauleón en entrevista durante un noticiero con Leo Zuckermann.

Héctor de Mauleón habló de los motivos del enfrentamiento entre dos cárteles en Zacatecas: el Jalisco Nueva Generación y Los Cabrera de Durango, quienes dijo, responden al Cártel de Sinaloa.

Señala que en Durango hay una paz narca, donde la violencia no se aprecia a simple vista por el control total que el Cártel de los Cabrera tiene del estado, y como estos, en un intento de que el CJNG no avance hacia su territorio como ha sido su intención, entraron en guerra en un ‘punto medio’: Zacatecas.

Explican que la violencia en el estado avanza hacia el centro, empezando en Valparaíso, después Fresnillo y culmina en el centro de la capital, afuera del palacio de gobierno en específico, donde el 06 de enero fueron abandonados diez cadáveres en la plaza de armas.

“Los Cabrera vienen de Durango a impedir el avance del CJNG hacia el triángulo dorado que ellos controlan. Mientras Zacatecas es un cementerio en Durango no pasa nada.

“Durango que es el cártel de los Cabrera, del Mayo Zambada, es un grupo hegemónico se han estado dando a conocer documentos de cómo financiaron campañas de candidatos y cómo impusieron secretarios de seguridad pública, de como tienen una calma narca en Durango desde hace muchos años y lo que hacen es bajar a sus ejércitos de asesinos hacia Zacatecas”, explicó el periodista.

Asimismo, señala que Zacatecas es una región conflictiva porque está atravesada por el camino más corto de los puertos del pacífico hacia la frontera con Estados Unidos, por lo cual los cárteles quieren el control del territorio.

“Uno atraviesa diagonalmente el país en un camino mucho más corto y los lugares por lo que va pasando esa línea recta imaginaria son los lugares donde se encuentran en llamas”, expresó, sin embargo dijo que los cárteles que buscan el control, no operan en Zacatecas, por lo cual la estrategia federal de enviar más elementos no abonará a la recuperación de la paz.

“Donde aparecen muertos aparecen soldados, siguen el rastro de los muertos pero no de quienes los matan. El gran problema de Zacatecas está en otros estados, está donde están operando Los Cabrera, está donde están operando el Cártel Jalisco Nueva Generación”, manifestó.

¿Control del territorio o del estado?

Cuando se habla del enfrentamiento entre dos grupos criminales antagónicos por el control de un territorio, surge la duda de si el charco de violencia salpica a las personas que no están involucradas en actividades delictivas.

El esquema de control que los cárteles de droga ejercen en un territorio no es excluyente de las fuerzas de seguridad del estado, que culmina en la desprotección de la ciudadanía para el encubrimiento y el facilitamiento de las operaciones de grupos criminales.

En México, el narcomenudeo se ha hecho parte de la cotidianeidad durante las últimas décadas en sentido de que, si las personas civiles tienen conocimiento de los llamados ‘puntos’ de venta de droga, ¿cómo sería posible que las fuerzas de seguridad del estado no lo detecten?

La respuesta es que sí lo hacen, sí lo detectan, los conocen y colaboran con ellos a través de un esquema conocido como ‘narcoestado’, donde los mandos narcotraficantes controlan, desde quién llega al poder mediante financiamiento ilícito de campañas, hasta los mandos de seguridad y las operaciones de la estructura de dichas corporaciones.

En 2021 se vivió una jornada electoral violenta con un saldo de 73 crímenes políticos de septiembre del 2020 a febrero del 2021, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México.

Entre las acciones violentas que emprenden los criminales en contra de políticos se encuentran los homicidios, secuestros, privación temporal de la libertad, intimidación a familiares, quema de domicilios y extorsión.

Metodologías menos violentas que usan los grupos criminales para controlar al estado, es mediante la cooptación de candidatos, la imposición y el financiamiento.

En el informe ‘Dinero bajo la mesa’ de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, detallan los diferentes motivos por los cuales un candidato o partido reciben financiamiento privado.

“Financiar a un partido y a su candidato no suele ser cuestión de altruismo o filantropía, sino de “inversión”. Como en cualquier transacción comercial, existe la expectativa de una tasa de retorno, esto es, se espera recuperar la inversión con su correspondiente porcentaje de ganancia. Si el candidato pierde, el inversionista también pierde. Si gana y ocupa el puesto, paga la “inversión” que el privado realizó en su candidatura utilizando los instrumentos que vienen aunados al cargo”, explican.

De esta forma se crea un narcoestado, donde las corporaciones de seguridad operan para grupos delictivos, y los enfrentamientos surgen en las entidades cuando otra organización criminal, como en el caso de Zacatecas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, quieren entrar y poco a poco se acercan al poder público, por ejemplo, dejando cadáveres afuera de un palacio de gobierno.

El 09 de febrero circuló en redes sociales un video donde aparecían supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación dirigiéndose al pueblo de Zacatecas para informarles que los culpables de las matanzas múltiples era una célula delictiva de Durango y que no se trataba de un enfrentamiento entre cárteles, pues las 17 víctimas del 05 de febrero, aseguraron, eran personas inocentes.

“Pueblo de Zacatecas, no se dejen engañar, somos el CJNG y no andamos engañando a nadie. Los putos Durangos no son ni de Sinaloa, no tienen ni bandera propia, ahora andan con los del Cártel del Noreste. Todos los cuerpos que han dejado tirados en Fresnillo y Pánfilo Natera son puras personas inocentes, nadie es gente nuestra.

“Pueblo de Zacatecas, no se dejen engañar por gente que son secuestradores y extorsionadores, por ejemplo, ya andan aliados con el cártel del noreste, gente de Durango o Cabreras, usen su bandera y no anden charoleando con los que no los apoyan y no maten gente inocente, ustedes saben donde encontrarnos”, dicen en el video.

¿Cómo opera un narcoestado?

En un informe reciente de la Comisión Nacional de Búsqueda se denunció como el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y Edgar Veytia Camberoy, ex fiscal del estado crearon una estructura amparada por el estado para operar a favor del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Se explica cómo Nayarit tuvo durante años un aparato policial cooptado por un mando único que respondía a las necesidades de las organizaciones criminales cuya cabeza se resumía en una sola figura: el fiscal general, Edgar Veytia.

“Hablar de un aparato policial estatal al servicio de los carteles inició con la creación de la policía de Nayarit. Ésta se crea por Veytia, cuando fungía como Subprocurador”, detallaron.

Algunas evidencias de que había elementos clave de las corporaciones de seguridad de Nayarit operando para el crimen organizado, es la salida del ex fiscal Luis Antonio Torres Valdivia para tomar el mando de una de las células delictivas que operaban en la entidad.

Asimismo, reportan en el informe de la comisión que Roberto Quiñones presionó a integrantes del grupo operador de la fiscalía de menor rango a reclutar a personas para trabajar en el CJNG.

También, en octubre de 2021 se extravió una entrevista que estaba en el expediente de una de las personas desaparecidas y que resulta clave para actualizar la conducta delictiva de uno de los integrantes del grupo ejecutor de la fiscalía. La entrevista fue recuperada por presiones de los familiares de la persona desaparecida.