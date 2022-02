Robots e inteligencia artificial, los nuevos reclutadores en México

El confinamiento obligado por la pandemia de Covid-19 y el acelerado proceso de adaptación de las organizaciones para mantener en pie su operación reconfiguró los esquemas de empleo en todo el mundo y México no fue la excepción, recordó en entrevista con Publimetro el especialista Alain Dehaze, CEO mundial de Adecco.

Ahora los métodos de teletrabajo y las nuevas formas de organización son la constante, de modo que en las megatendencias laborales predominan conceptos como flexiseguridad, trabajo híbrido, los cuales llegaron para quedarse, afirma.

¿Cuál es el futuro del mercado laboral en México y el mundo, tras los meses más críticos de la pandemia?

– Los líderes y las organizaciones continuaron adaptándose a medida que avanza la pandemia de Covid-19. Este año se tratará de consolidación, a medida que muchas tendencias en el lugar de trabajo pasan a primer plano, como recuperación económica, trabajo flexible, la transición ecológica, modelos comerciales sostenibles e inclusivos y transformaciones digitales. Además, la equidad y la protección social en el lugar de trabajo, así como la transparencia y la rendición de cuentas en el liderazgo.

En México por una parte debemos adaptarnos a la nueva reforma laboral para lograr impulsar el empleo formal una vez que se logró recuperar el nivel de empleo que se tenía previo a la pandemia. Posteriormente impulsar un modelo laboral más flexible que permita cumplir con todas las necesidades tanto de las personas como de las empresas, pensando en el que trabajo híbrido llegó para quedarse. Debemos comenzar a poner sobre la mesa el modelo de flexiseguridad.

¿Qué cambios dejó el Covid-19 en la forma de captar nuevos talentos?

– La mayoría de las organizaciones han tenido que adaptarse para realizar prácticas comerciales esenciales en un entorno virtual. La contratación y la incorporación ahora se realizan en gran medida de forma virtual. Una buena parte de esto está aquí para quedarse.

Al mismo tiempo, existe una creciente demanda de que los empleadores sean más inclusivos y diversos en sus prácticas comerciales y de contratación.

¿Deberíamos despedirnos de los currículums en papel, las entrevistas presenciales y la vestimenta formal?

– La industria de las soluciones de talento y el reclutamiento sigue cambiando a un ritmo acelerado. Las empresas que buscan nuevos trabajadores deben cambiar la forma en que identifican y atraen a los mejores talentos.

Las megatendencias en la digitalización, la incertidumbre geopolítica y económica, una creciente economía de plataformas y trabajos temporales están impulsando el cambio, impulsado por el desarrollo tecnológico.

La industria de soluciones de talento de hoy no es la misma que la industria de hace 10 años, y cualquier persona que todavía use las mismas prácticas debe tomarse el tiempo para reconsiderar su camino.

¿Cuáles de estas últimas herramientas ya se aplican en México o cuánto tardará en llegar?

– En México podemos ver herramientas digitales que se están implementando en los procesos de selección de personal; algunas de estas herramientas son los chatbots, que es inteligencia artificial que ayuda a filtrar personas para un puesto a través de una conversación digital con un robot. También tenemos plataformas digitales exclusivas para recopilar información sobre vacantes y personas que aspiran a estos puestos. Por último, existen plataformas que permiten realizar entrevistas a distancia, algunas de las cuales incluso son capaces de permitir que el candidato realice pruebas de fiabilidad en tiempo real.

¿Cuáles requisitos deben cumplir los candidatos para ser contratados en la era post-Covid-19?

– Covid-19 ha provocado cambios importantes en la forma en que funcionan las empresas, la demanda de las habilidades que necesitan también ha cambiado. Tener una mentalidad proactiva y estar dispuesto a aprender nuevas habilidades y adaptarse lo ayudará (al empleado) a mantenerse a la vanguardia cuando se trata de dar el siguiente paso en su carrera. Esperamos que los empleadores busquen –después de Covid-19– un conjunto particular de habilidades, a saber, adaptabilidad y resiliencia, luego habilidades digitales, de datos y de liderazgo y un buena cantidad de inteligencia emocional.

¿Dónde están las mejores oportunidades laborales?

– Con el aumento de la actividad digital, acelerada por la pandemia del Covid, las mayores oportunidades de empleo se encuentran en los sectores de consumo, logística y distribución, así como en el comercio electrónico. Esta es prácticamente una tendencia mundial, ya que en todos los países estos mercados han crecido en el ámbito digital. En la industria de la automoción existen múltiples oportunidades de crecimiento, impulsadas por el vehículo eléctrico que surge como nuevo estándar.

¿Qué cambios hay en los esquemas de trabajo y cómo evolucionaron ante la emergencia sanitaria del Covid-19?

– La segunda edición de nuestro estudio ‘Resetting Normal: Defining the New Era of Work’ se basa en comprender cómo han cambiado las actitudes y las implicaciones para que las empresas se adapten con éxito. Entre las actitudes cambiadas y las implicaciones para las empresas, vemos que surgen cinco tendencias: primero, el trabajo híbrido es una tendencia confirmada. En segundo lugar, los trabajadores piden una semana laboral más corta ya que la flexibilidad es la nueva expectativa estándar. Un tercer punto es que el bienestar y la salud mental general de las personas; si no logramos mitigarlo, el agotamiento podría ser la próxima pandemia de trabajadores. Un cuarto punto, y bastante sorprendente, es que en un momento en que estamos conectados todo el tiempo, la fuerza laboral nunca se ha sentido más desconectada; los líderes deben volver a conectar la desconexión, reconectando a los empleados y reinventando la cultura. Y quinto y último, hay señales de advertencia para las empresas a medida que las personas reevalúan lo que significa el trabajo para ellas.

En términos de ingresos, ¿la pandemia ha reducido o aumentado las remuneraciones?

A primera vista, el salario está en la cima (de los factores para hacer la elección), seguido del ambiente en el lugar de trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional. Sin embargo, las empresas tienden a sobrestimar la importancia del salario: el 72% de las empresas lo mencionan como un factor principal, en comparación con el 53% de los trabajadores.

El Covid ha hecho que los trabajadores valoren todo tipo de flexibilidad, especialmente en su horario y ubicación de trabajo. Las mujeres son más propensas que los hombres a clasificar la flexibilidad como un factor importante.

Es más probable que los trabajadores GenZ y GenY se dejen influir por el salario, mientras que las generaciones mayores se enfocan más en el contenido del trabajo y la atmósfera laboral.

Por último, ¿Qué mercado laboral es mejor? ¿y por qué?

– Desde mi punto de vista no se trata de elegir si antes era mejor que ahora, me parece que lo más importante es adaptarse a los cambios y sabemos que la vida es así. Lo que debemos hacer es tomar lo mejor de cada modelo y crear un mercado laboral que funcione para todas las personas.