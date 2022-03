Tenis.-Djokovic podrá jugar en Roland Garros después de que Francia retire la obligatoriedad del pasaporte COVID

LONDRES, 3 (PA Media/dpa/EP)

El tenista serbio Novak Djokovic, que no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, podrá finalmente participar en Roland Garros, después de que el Gobierno francés haya anunciado que retirará las restricciones por el virus, entre ellas la obligatoriedad del pasaporte COVID, para entrar en el país a partir del 14 de marzo.

«La situación está mejorando gracias a nuestros esfuerzos colectivos. Se dan las condiciones para una nueva fase de flexibilización de las medidas. A partir del lunes 14 de marzo, suspenderemos la aplicación del pase de vacunación donde corresponda», anunció este jueves el primer ministro Jean Castex.

Así, Djokovic, que por el momento no disputará los torneos de Indian Wells y Miami al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado, sí podría disputar el ATP Montecarlo a partir del 10 de abril y Roland Garros, donde defenderá título y que se celebrará desde el 22 de mayo.

Este cambio en la regulación se produce después de que la ministra de deportes de Francia, Roxana Maracineanu, anunciara en enero que todos los deportistas tendrían que vacunarse para poder competir en suelo francés, lo que puso en duda la presencia de Djokovic en Roland Garros.

El serbio, superado como número uno del mundo por el ruso Daniil Medvedev esta semana, aseguró hace unas semanas en una entrevista a la BBC que estaría «dispuesto a pagar el precio» de no competir en ciertos torneos del circuito ATP si es obligatorio vacunarse contra el coronavirus, y reiteró que sus «principios» y su «cuerpo» son «más importantes que cualquier título».